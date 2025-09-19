https://ria.ru/20250919/shengen-2042987112.html

ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена

ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам из своего предложения по 19-му пакету санкций Евросоюза против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.

