Рейтинг@Mail.ru
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 19.09.2025 (обновлено: 15:02 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/shengen-2042987112.html
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена - РИА Новости, 19.09.2025
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена
Еврокомиссия не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам из своего предложения по 19-му пакету санкций Евросоюза против России, заявила глава ЕК... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:58:00+03:00
2025-09-19T15:02:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам из своего предложения по 19-му пакету санкций Евросоюза против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.
https://ria.ru/20250919/import-2042987662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, евросоюз, экономика, урсула фон дер ляйен, россия, санкции в отношении россии
Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Санкции в отношении России
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена

ЕК не включила в проект 19-го пакета санкций ограничения на выдачу шенгена

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам из своего предложения по 19-му пакету санкций Евросоюза против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Еврокомиссия предложила запретить импорт СПГ из России
Вчера, 15:01
 
ЕврокомиссияЕвросоюзЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала