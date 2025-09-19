Сенат США отклонил проект о временном бюджете

https://ria.ru/20250919/senat-2043085893.html

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span. За документ проголосовали 44 сенатора, против - 48. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования, заявив, что демократы намеренно добиваются шатдауна. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.

