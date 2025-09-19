Рейтинг@Mail.ru
Сенат США отклонил проект о временном бюджете
20:36 19.09.2025
Сенат США отклонил проект о временном бюджете
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span. За документ проголосовали 44 сенатора, против - 48. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования, заявив, что демократы намеренно добиваются шатдауна. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
За документ проголосовали 44 сенатора, против - 48.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования, заявив, что демократы намеренно добиваются шатдауна.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США
29 апреля, 15:12
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
