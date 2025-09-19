https://ria.ru/20250919/senat-2043085893.html
Сенат США отклонил проект о временном бюджете
Сенат США отклонил проект о временном бюджете - РИА Новости, 19.09.2025
Сенат США отклонил проект о временном бюджете
Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, свидетельствуют итоги голосования, РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:36:00+03:00
2025-09-19T20:36:00+03:00
2025-09-19T20:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span. За документ проголосовали 44 сенатора, против - 48. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования, заявив, что демократы намеренно добиваются шатдауна. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250429/demokraty-2014079529.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Сенат США отклонил проект о временном бюджете
Сенат США отклонил законопроект о временном бюджете до 21 ноября