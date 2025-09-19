https://ria.ru/20250919/sdelka-2042902553.html
Западные СМИ оценили сделку Саудовской Аравии и Пакистана
Западные СМИ оценили сделку Саудовской Аравии и Пакистана - РИА Новости, 19.09.2025
Западные СМИ оценили сделку Саудовской Аравии и Пакистана
Сделка Саудовской Аравии и Пакистана может подогреть опасения США и Израиля насчет амбиций Исламабада в своей ядерной и ракетной программах, сообщает газета... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:50:00+03:00
2025-09-19T09:50:00+03:00
2025-09-19T09:50:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сделка Саудовской Аравии и Пакистана может подогреть опасения США и Израиля насчет амбиций Исламабада в своей ядерной и ракетной программах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экс-чиновника, знакомого с посредническим диалогом между израильскими и пакистанскими официальными лицами. Ранее в сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран. "У американцев и израильтян всегда была паранойя относительно того, что ядерная и ракетная программы Пакистана могут представлять угрозу Израилю, и эта сделка рискует подогреть эти страхи", - заявил газете неназванный экс-чиновник. При этом эксперт базирующегося в Вашингтоне Института Брукингса Джошуа Уайт заявил газете, что сделка Саудовской Аравии и Пакистана стала ответом на тектонические изменения в геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, в настоящее время обе страны хотят диверсифицировать партнерства на фоне неизвестности касаемо политики США.
Западные СМИ оценили сделку Саудовской Аравии и Пакистана
