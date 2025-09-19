https://ria.ru/20250919/saratov-2043000529.html

В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры

В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры

Пожарные в Саратове спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажном доме, из которого были эвакуированы 13 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.09.2025

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные в Саратове спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажном доме, из которого были эвакуированы 13 человек, сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Панченко поступило сегодня в 14.03 (13.03 мск). "С верхних этажей были эвакуированы 12 человек. Из квартиры, соседней с горящей, огнеборцы спасли по автолестнице мужчину. Никто не пострадал... Из горящей квартиры на Панченко пожарные спасли котенка и передали его хозяевам. С животным все в порядке", - говорится в Telegram-канале главка. Уточняется, что пожар на площади 16 квадратных метров оперативно ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

