Рейтинг@Mail.ru
В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 19.09.2025 (обновлено: 15:45 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/saratov-2043000529.html
В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры
В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 19.09.2025
В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры
Пожарные в Саратове спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажном доме, из которого были эвакуированы 13 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:40:00+03:00
2025-09-19T15:45:00+03:00
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043001326_0:197:960:737_1920x0_80_0_0_6e0c27648dac6d9be92efe9c5b437496.jpg
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные в Саратове спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажном доме, из которого были эвакуированы 13 человек, сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Панченко поступило сегодня в 14.03 (13.03 мск). "С верхних этажей были эвакуированы 12 человек. Из квартиры, соседней с горящей, огнеборцы спасли по автолестнице мужчину. Никто не пострадал... Из горящей квартиры на Панченко пожарные спасли котенка и передали его хозяевам. С животным все в порядке", - говорится в Telegram-канале главка. Уточняется, что пожар на площади 16 квадратных метров оперативно ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
https://ria.ru/20250915/delo-2042030716.html
https://ria.ru/20250905/koshka-2040059810.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043001326_0:53:960:773_1920x0_80_0_0_e03f19fcf79bfcc866d49466047ef04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры

В Саратове пожарные спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажке

© Фото : МЧС Саратовской областиПожарные спасли котенка изз горящей квартиры в Саратове
Пожарные спасли котенка изз горящей квартиры в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : МЧС Саратовской области
Пожарные спасли котенка изз горящей квартиры в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные в Саратове спасли котенка из загоревшейся квартиры в многоэтажном доме, из которого были эвакуированы 13 человек, сообщил региональный главк МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Панченко поступило сегодня в 14.03 (13.03 мск).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Подмосковье завели дело на женщину, выбросившую котенка из окна
15 сентября, 14:25
"С верхних этажей были эвакуированы 12 человек. Из квартиры, соседней с горящей, огнеборцы спасли по автолестнице мужчину. Никто не пострадал... Из горящей квартиры на Панченко пожарные спасли котенка и передали его хозяевам. С животным все в порядке", - говорится в Telegram-канале главка.
Уточняется, что пожар на площади 16 квадратных метров оперативно ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Змея в квартире жителя Владимира - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Во Владимире кошка обнаружила змею в квартире
5 сентября, 17:20
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала