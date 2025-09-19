https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042990023.html

ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний

Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025

экономика

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении. Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".

