Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042990023.html
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний - РИА Новости, 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний
Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:10:00+03:00
2025-09-19T15:10:00+03:00
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении. Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
https://ria.ru/20250919/shengen-2042987112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний

ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из РФ и третьих стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении.
Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена
Вчера, 14:58
 
ЭкономикаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала