ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний
2025-09-19T15:10:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении. Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
