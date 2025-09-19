https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042988996.html
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций - РИА Новости, 19.09.2025
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций
Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение по 19-му пакету санкций против России, несмотря на призывы США, следует из... РИА Новости, 19.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение по 19-му пакету санкций против России, несмотря на призывы США, следует из видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.
