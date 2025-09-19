Рейтинг@Mail.ru
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций - РИА Новости, 19.09.2025
15:07 19.09.2025
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций
ЕК не включила ограничения против Индии и КНР в новый пакет санкций
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение по 19-му пакету санкций против России, несмотря на призывы США, следует из видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение по 19-му пакету санкций против России, несмотря на призывы США, следует из видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Глава ЕК не объявила об этих мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена
ЭкономикаРоссияИндияКитайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
