Евросоюз расширит антироссийские санкции
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Так, 19-й пакет ограничительных мер предполагает:
- полный запрет импорта российского СПГ;
- санкции против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай, покупающих российскую нефть;
- запрет на сделки с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть";
- снижение потолка цен на нефть из России до 47,6 доллара за баррель;
- ограничения против 118 судов, якобы перевозящих российскую нефть;
- использование замороженных российских активов для обеспечения кредитов Украине;
- санкции против 45 компаний из России и третьих стран;
- меры против криптовалютных платформ;
- запрет на транзакции для дополнительных банков в России и третьих странах.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против платежной системы "Мир", ужесточить экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, ограничить доступ Москвы к технологиям искусственного интеллекта, геоданным и ресурсам, необходимым для производства оружия.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели более 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, — это механизм системного стратегического давления на Москву. Даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают на нее уже несколько лет.