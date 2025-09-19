Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз расширит антироссийские санкции - РИА Новости, 19.09.2025
14:59 19.09.2025 (обновлено: 15:56 19.09.2025)
Евросоюз расширит антироссийские санкции
Евросоюз расширит антироссийские санкции - РИА Новости, 19.09.2025
Евросоюз расширит антироссийские санкции
Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025
в мире
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
москва
китай
владимир путин
газпром нефть
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Так, 19-й пакет ограничительных мер предполагает:По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против платежной системы "Мир", ужесточить экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, ограничить доступ Москвы к технологиям искусственного интеллекта, геоданным и ресурсам, необходимым для производства оружия.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели более 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, — это механизм системного стратегического давления на Москву. Даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают на нее уже несколько лет.
в мире, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, москва, китай, владимир путин, газпром нефть
В мире, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Москва, Китай, Владимир Путин, Газпром нефть, Роснефть

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Так, 19-й пакет ограничительных мер предполагает:
  • полный запрет импорта российского СПГ;
  • санкции против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай, покупающих российскую нефть;
  • запрет на сделки с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть";
  • снижение потолка цен на нефть из России до 47,6 доллара за баррель;
  • ограничения против 118 судов, якобы перевозящих российскую нефть;
  • использование замороженных российских активов для обеспечения кредитов Украине;
  • санкции против 45 компаний из России и третьих стран;
  • меры против криптовалютных платформ;
  • запрет на транзакции для дополнительных банков в России и третьих странах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
17 сентября, 13:14
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против платежной системы "Мир", ужесточить экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, ограничить доступ Москвы к технологиям искусственного интеллекта, геоданным и ресурсам, необходимым для производства оружия.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели более 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, — это механизм системного стратегического давления на Москву. Даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают на нее уже несколько лет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт рассказал, почему Трамп откладывает введение санкций против России
15 сентября, 11:52
 
