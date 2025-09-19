https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042987467.html

Евросоюз расширит антироссийские санкции

Евросоюз расширит антироссийские санкции - РИА Новости, 19.09.2025

Евросоюз расширит антироссийские санкции

Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:59:00+03:00

2025-09-19T14:59:00+03:00

2025-09-19T15:56:00+03:00

в мире

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

москва

китай

владимир путин

газпром нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз расширит санкции против Москвы, среди прочего они затронут третьи страны, покупающие российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Так, 19-й пакет ограничительных мер предполагает:По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против платежной системы "Мир", ужесточить экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, ограничить доступ Москвы к технологиям искусственного интеллекта, геоданным и ресурсам, необходимым для производства оружия.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели более 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, — это механизм системного стратегического давления на Москву. Даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают на нее уже несколько лет.

https://ria.ru/20250917/peskov-2042458469.html

https://ria.ru/20250915/sanktsii-2041996988.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, москва, китай, владимир путин, газпром нефть, роснефть