ЕК может представить предложения по новому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.09.2025
00:18 19.09.2025
ЕК может представить предложения по новому пакету санкций ЕС против России
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Европейская комиссия может представить в пятницу свои предложения по новому, 19-му по счету пакету санкций ЕС против России. Ранее СМИ сообщали, что предложение, скорее всего, будет озвучено 19 или 22 сентября. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в августе обещала ввести в действие новые антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом обсуждение пакета постоянными представителями стран Евросоюза после этого неоднократно откладывали из-за разногласий, а глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что вводить новые ограничения с каждым разом становится все сложнее. В новом пакете, по словам Каллас, будут расширены персональные санкции, санкции против российских и возможно иностранных банков, морских судов, которые в Брюсселе связывают с транспортировкой российской нефти, включены дальнейшие запреты на импорт и экспорт. Обещали даже добавить "вторичные санкции против поддерживающих РФ государств". Отдельно оговаривались новые меры против российских энергоносителей, в частности, СПГ. СМИ сообщали, что ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа до конца 2027 года. Фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Сообщалось, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям. Европейские источники в Брюсселе указывали, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов. Поэтому, если санкции в отношении российского СПГ не удастся внести в 19-й пакет, ЕК может рассмотреть иной путь - внесение поправок в план реформирования энергетического европейского рынка REPowerEU, которое требует согласования только квалифицированным большинством. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов, в любом случае, прекратят действовать в случае снятия санкций с России. Как сообщали источники в делегациях стран Евросоюза, из предложения по санкциям исключили приостановку выдачи шенгенских виз россиянам. Категорически против такого предложения якобы выступили Италия, Франция, Испания и Греция. При этом, возможно, ЕК все же предложит ужесточение правил выдачи виз, чтобы существенно сократить выдачу виз европейскими странами с наибольшим потоком российских туристов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Европейская комиссия может представить в пятницу свои предложения по новому, 19-му по счету пакету санкций ЕС против России.
Ранее СМИ сообщали, что предложение, скорее всего, будет озвучено 19 или 22 сентября.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в августе обещала ввести в действие новые антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом обсуждение пакета постоянными представителями стран Евросоюза после этого неоднократно откладывали из-за разногласий, а глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что вводить новые ограничения с каждым разом становится все сложнее.
В новом пакете, по словам Каллас, будут расширены персональные санкции, санкции против российских и возможно иностранных банков, морских судов, которые в Брюсселе связывают с транспортировкой российской нефти, включены дальнейшие запреты на импорт и экспорт. Обещали даже добавить "вторичные санкции против поддерживающих РФ государств".
Отдельно оговаривались новые меры против российских энергоносителей, в частности, СПГ. СМИ сообщали, что ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа до конца 2027 года.
Фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Сообщалось, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.
Европейские источники в Брюсселе указывали, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов. Поэтому, если санкции в отношении российского СПГ не удастся внести в 19-й пакет, ЕК может рассмотреть иной путь - внесение поправок в план реформирования энергетического европейского рынка REPowerEU, которое требует согласования только квалифицированным большинством. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов, в любом случае, прекратят действовать в случае снятия санкций с России.
Как сообщали источники в делегациях стран Евросоюза, из предложения по санкциям исключили приостановку выдачи шенгенских виз россиянам. Категорически против такого предложения якобы выступили Италия, Франция, Испания и Греция. При этом, возможно, ЕК все же предложит ужесточение правил выдачи виз, чтобы существенно сократить выдачу виз европейскими странами с наибольшим потоком российских туристов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
