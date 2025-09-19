https://ria.ru/20250919/sakntsii-2042991484.html
ЕК в рамках нового пакета введет санкции против платежной системы "Мир"
ЕК в рамках нового пакета введет санкции против платежной системы "Мир"
2025-09-19T15:13:00+03:00
2025-09-19T15:13:00+03:00
2025-09-19T15:21:00+03:00
еврокомиссия
экономика
россия
кайя каллас
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает внести в 19-й пакет санкций против России санкции против российской платежной системы "Мир", заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X"Мы также занимаемся российской платежной системой "Мир", - заявила она, рассуждая о "мерах против российских схем обходов санкций в третьих странах".
россия
Новости
ЕК в рамках нового пакета введет санкции против платежной системы "Мир"
