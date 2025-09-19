Рейтинг@Mail.ru
Минфин предсказал дефицит алмазов в мире - РИА Новости, 19.09.2025
16:19 19.09.2025
Минфин предсказал дефицит алмазов в мире
Минфин предсказал дефицит алмазов в мире
экономика
россия
алексей моисеев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мировой алмазный рынок может столкнуться с существенным нарастающим дефицитом в 2030-х годах, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Лет через 5 или уж точно к 2032 году объем алмазов на мировом рынке упадет в 3 или 4 раза. И поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х - началу 2040-х годов производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке", - сказал он в интервью RT. По словам Моисеева, это связано с длительным инвестиционным циклом в отрасли. "От момента разведки алмазного месторождения до выхода на нормальное производство уходит плюс-минус 10 лет. То есть сейчас надо вложить миллиарды, чтобы через 10 лет начать продавать. Нужно очень четко понимать, что будет. Но сегодня по большому счету никто в мире нигде не инвестирует в новые объекты. Разведанных алмазов очень много, но они все лежат в земле, и почти ничего с ними не происходит", - уточнил он. Замминистра отметил, что глобальный рынок алмазов сейчас находится в структурном и экономическом кризисе - есть определенное перепроизводство и спад спроса на кристаллы.
россия
экономика, россия, алексей моисеев
Экономика, Россия, Алексей Моисеев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мировой алмазный рынок может столкнуться с существенным нарастающим дефицитом в 2030-х годах, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Лет через 5 или уж точно к 2032 году объем алмазов на мировом рынке упадет в 3 или 4 раза. И поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х - началу 2040-х годов производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке", - сказал он в интервью RT.
Внешний вид природного алмаза - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Алроса" рассказала о семи самых крупных алмазах в истории России
20 июля, 08:35
По словам Моисеева, это связано с длительным инвестиционным циклом в отрасли.
"От момента разведки алмазного месторождения до выхода на нормальное производство уходит плюс-минус 10 лет. То есть сейчас надо вложить миллиарды, чтобы через 10 лет начать продавать. Нужно очень четко понимать, что будет. Но сегодня по большому счету никто в мире нигде не инвестирует в новые объекты. Разведанных алмазов очень много, но они все лежат в земле, и почти ничего с ними не происходит", - уточнил он.
Замминистра отметил, что глобальный рынок алмазов сейчас находится в структурном и экономическом кризисе - есть определенное перепроизводство и спад спроса на кристаллы.
Производство бриллиантов на ООО Бриллианты Алроса - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Крупнейший в истории России алмаз оставили необработанным
20 июля, 08:09
 
