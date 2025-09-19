"Поющий соловей Средней Азии", покоривший "Интервидение": необычная история

https://ria.ru/20250919/rymbaeva-2042686240.html

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости, Лев Северинов. В простой многодетной семье железнодорожника 28 октября 1957 года родилась девочка, которую позже назовут "золотым голосом Казахстана" и "поющим соловьем Средней Азии". Роза Рымбаева станет первой казахской артисткой, удостоенной именной звезды на московской Площади звезд эстрады. О том, как складывался ее путь, — в материале РИА Новости.Дом, где музыка звучала постоянноСемья Рымбаевых жила в тесноте, но не в обиде. Восемь детей, отец — простой железнодорожник, мать — домохозяйка. Все дети обладали музыкальным слухом, регулярно ходили во дворец творчества, участвовали в художественной самодеятельности.Маленькая Роза отличалась особой тягой к музыке. Услышав по радио понравившуюся мелодию, тут же пыталась ее воспроизвести. Старший брат серьезно увлекся музыкой и в итоге стал профессиональным исполнителем — это во многом определило выбор младшей сестры.Девочка училась в школе-интернате, параллельно посещала музыкальную школу. Мечты о большой сцене не покидали ее ни на минуту. После окончания школы поступила в музыкальное училище, а затем — в Казахский театрально-художественный институт в Алма-Ате.Первая победа и та самая встречаВ 1975 году произошло событие, которое кардинально изменило жизнь. Роза Рымбаева решила принять участие в республиканском конкурсе песни, посвященном 30-летию Великой Победы."Мне было все равно, как выгляжу, — вспоминала позже певица. — Я просто пела. И только это имело значение". Жюри единогласно присудило ей первое место.Среди слушателей находился преподаватель консерватории Таскын Окапов — руководитель молодежного эстрадного ансамбля "Гульдер". Он не сводил глаз с юной исполнительницы. Ее голос, музыкальность, артистизм произвели на него неизгладимое впечатление.Наставник, изменивший судьбуСразу после конкурса Окапов предложил Розе присоединиться к "Гульдеру". Так началась профессиональная карьера будущей звезды. Таскын стал для нее не просто руководителем коллектива, а настоящим учителем жизни и другом.Он объяснял, как держаться на сцене, как работать с публикой, как относиться к успеху. "Никогда не опаздывай. Тебе никто ничего не должен", — повторял наставник.Дисциплина и трудолюбие принесли результаты очень быстро. Уже в 29 лет Рымбаева получила звание народной артистки Казахской ССР — для эстрадной певицы это было невероятно рано.Песня, потрясшая всехЗнаковым в карьере Розы Куанышевны стал 1977-й. На Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" 20-летняя девушка исполнила композицию "Алия". Песня рассказывала о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой — девушки-снайпера, отдавшей жизнь за Родину.Рымбаева пела на казахском языке. Для советской эстрады это была настоящая сенсация. Роза не просто исполнила "Алию" — она прожила каждую строчку. Победа досталась певице безоговорочно, а композиция стала лауреатом фестиваля "Лучшая песня года".Дебют на "Интервидении"После триумфа "Алии" на "Золотом Орфее" в Болгарии перед певицей открылись двери самых престижных международных сцен. Настоящим знаком международного признания стало участие в 1977 году в легендарном конкурсе "Интервидение" в Сопоте.Рымбаева представила две композиции — "Озарение" на стихи Роберта Рождественского и "Табуны". Несмотря на жесткую конкуренцию с признанными звездами эстрады, Роза заняла почетное шестое место.Это был настоящий прорыв. После конкурса география гастролей Рымбаевой охватила разные континенты. Ее голос покорял публику независимо от языкового барьера — истинное искусство не нуждается в переводе.Эстрадная элита страныК концу 70-х имя Розы Рымбаевой стало синонимом качественной эстрады. С 1977-го она стала постоянной участницей "Песни года" — главной музыкальной программы советского телевидения.В 1979-м певица перешла в ансамбль "Арай", который также возглавлял Таскын Окапов. Коллектив активно гастролировал, записывался на центральном телевидении, покорял новые вершины.Магия голосаЧто делало Розу Куанышевну особенной? При росте всего 154 сантиметра она казалась хрупкой фарфоровой куколкой. Но стоило ей запеть — зал замирал. Голос широкого диапазона, безупречная техника, удивительная способность передавать эмоции.С ней работали лучшие композиторы эпохи. Арно Бабаджанян, Давид Тухманов, Александра Пахмутова, Раймонд Паулс специально для Рымбаевой создавали произведения, учитывая ее вокальные возможности. Многие песни стали хитами именно в ее исполнении."Любовь настала", "Озарение", "Чародеи и факиры" — эти композиции знала вся страна. За всю карьеру Роза Куанышевна ни разу не пела под фонограмму, считая это неуважением к зрителю.Признание через годыТалант Рымбаевой оценили и за пределами Казахстана. Звания заслуженной артистки Узбекистана, заслуженного деятеля искусств Кыргызстана — свидетельство того, что ее творчество объединяло народы.Особым знаком уважения стала также именная звезда на Площади звезд эстрады в Москве в 2005 году.Жизнь между концертами и классомС 1995-го Рымбаева совмещает концертную деятельность с преподаванием. В статусе профессора она передает опыт молодым артистам, воспитывает новое поколение исполнителей.В 2025-го певица празднует 50-летие творческой деятельности и проводит масштабные юбилейные концерты по городам Казахстана. Ее голос по-прежнему чист и силен, а любовь публики не ослабевает с годами.Роза Рымбаева, некогда участница "Интервидения", остается живой легендой — артисткой, которая доказала: настоящий талант способен покорить мир.Конкурс "Интервидение-2025" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

