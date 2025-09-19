https://ria.ru/20250919/rudenya-2042993607.html

Губернатор Тверской области Руденя пообщался с молодыми аграриями

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке ЗАО "Калининское" встретился с молодыми специалистами, а также студентами и школьниками, которые выбрали для себя профессию и профиль обучения, связанные с сельским хозяйством, сообщает пресс-служба регионального правительства. В разговоре с главой региона приняли участие учащиеся Горютинской средней школы, Лихославльской средней школы №1, студенты Западнодвинского технологического колледжа имени И.А. Ковалева, Калашниковского, Кашинского, Краснохолмского и Ржевского колледжей, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, а также молодые специалисты ЗАО "Калининское", ООО "Скопа", ООО "АТК Вселуг". По словам Рудени, в последние годы в агропромышленном комплексе произошли большие изменения. "В Тверской области, чтобы развивать отрасль, есть достаточно много ресурсов — это хорошее образование, большие земельные участки, инвесторы. У нас в сельском хозяйстве зарплата за последние пять лет растет самыми быстрыми темпами. Сегодня государство активно помогает отрасли. Мы надеемся, что сельское хозяйство для вас станет образом жизни", — обратился к участникам встречи Руденя, его слова приводит пресс-служба. В ходе мероприятия глава региона дал поручения о создании спортивных площадок для детей на селе профильному министерству. Кроме того, поднимались темы, касающиеся приобретения служебного жилья для работников сельхозпредприятий, улучшения материально-технической базы колледжей, которые реализуют программы обучения по агропрофилю. В сотрудничестве с ведущими отраслевыми предприятиями в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" на базе Кашинского колледжа создан кластер подготовки кадров для сельского хозяйства. В школах региона с 2023 года реализуется программа профессионального обучения для старшеклассников. В частности, школьники имеют возможность получить специальность в сфере АПК. За три года 114 ребят освоили первую профессию "Тракторист". Для обучения приобретено шесть тракторов с полным комплектом навесного оборудования. С 1 сентября 2025 года в российских школах, в том числе в Тверской области, введен новый агротехнологический профиль обучения. В учреждениях образования при поддержке сельхозпредприятий и при содействии Тверской сельхозакадемии и профильных колледжей создаются агроклассы. Кроме того, в регионе развивается система производственной практики и стажировок для студентов, растет движение сельскохозяйственных студотрядов. Для привлечения и закрепления кадров сельхозпредприятия региона предлагают специалистам конкурентную заработную плату, соцпакет, бесплатный проезд на работу и домой, питание. При господдержке реализуют программы строительства жилья для работников и их семей, строят спортивные комплексы, участвуют в модернизации школ. Также в регионе существенно увеличена поддержка молодых специалистов, которые приходят трудиться в сельское хозяйство. В зависимости от квалификации в течение трех первых лет работы выпускник вуза может получить дополнительно к заработной плате 884 тысячи рублей, специалист рабочих профессий — от 740 тысяч рублей до 812 тысяч рублей из областного бюджета.

