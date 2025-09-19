https://ria.ru/20250919/rossiya-2043022619.html

Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах

Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах - РИА Новости, 19.09.2025

Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах

Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:51:00+03:00

2025-09-19T16:51:00+03:00

2025-09-19T16:51:00+03:00

общество

россия

татьяна буцкая

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_0:3:2970:1673_1920x0_80_0_0_2ef116ca7c32394f4d3a9029c0d95ed5.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщала РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, речь идет о местах для обучения детей, которые больше 21 дня находятся в больнице. "Минздрав России всецело поддерживает проекты и инициативы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни детского населения. Так, необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством", - рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что данная мера будет способствовать повышению доступности образовательных услуг для организации процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении. "Вместе с тем, в век развития высоких технологий, возможности прохождения обучения дистанционно, необходимо строго регламентировать условия предоставления обучения, в том числе лицензирования образовательной деятельности в помещениях медицинских организаций, требования к кадрам, регламенты работы и другие", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф