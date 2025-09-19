Рейтинг@Mail.ru
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/rossiya-2043022619.html
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах - РИА Новости, 19.09.2025
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах
Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:51:00+03:00
2025-09-19T16:51:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_0:3:2970:1673_1920x0_80_0_0_2ef116ca7c32394f4d3a9029c0d95ed5.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщала РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, речь идет о местах для обучения детей, которые больше 21 дня находятся в больнице. "Минздрав России всецело поддерживает проекты и инициативы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни детского населения. Так, необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством", - рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что данная мера будет способствовать повышению доступности образовательных услуг для организации процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении. "Вместе с тем, в век развития высоких технологий, возможности прохождения обучения дистанционно, необходимо строго регламентировать условия предоставления обучения, в том числе лицензирования образовательной деятельности в помещениях медицинских организаций, требования к кадрам, регламенты работы и другие", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_13639c361ab664745ad136a48c304c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах

Минздрав поддержал проект о госпитальных школах для детей, не посещающих занятия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Учебник русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщала РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, речь идет о местах для обучения детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.
"Минздрав России всецело поддерживает проекты и инициативы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни детского населения. Так, необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством", - рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что данная мера будет способствовать повышению доступности образовательных услуг для организации процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении.
"Вместе с тем, в век развития высоких технологий, возможности прохождения обучения дистанционно, необходимо строго регламентировать условия предоставления обучения, в том числе лицензирования образовательной деятельности в помещениях медицинских организаций, требования к кадрам, регламенты работы и другие", - отметили в министерстве.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
19 февраля, 23:32
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала