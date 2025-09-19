https://ria.ru/20250919/rossiya-2042999615.html

Британия ввела санкции против российской Aeza Group

Британия ввела санкции против российской Aeza Group - РИА Новости, 19.09.2025

Британия ввела санкции против российской Aeza Group

19.09.2025

Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group, следует из документа, опубликованного британским минфином.

ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group, следует из документа, опубликованного британским минфином."AEZA INTERNATIONAL", - сказано в документе.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

