На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет
15:34 19.09.2025 (обновлено: 16:28 19.09.2025)
На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет
2025-09-19T15:34:00+03:00
2025-09-19T16:28:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021357997_0:232:3230:2048_1920x0_80_0_0_5e659584da0d4a88ca4df01c1794f11a.jpg
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. "Шаманка" из Красноярска, приехав на Кубань к сестре для проведения обряда, села за руль нетрезвой и оказалась в кювете, после чего объясняла полиции, что алкоголь был нужен "для ритуальной силы", сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "Сотрудники ДПС остановили "шаманку", которая выпила спиртное для проведения "ритуала" и села за руль. В Абинске поздно вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре "провести обряд", - говорится в сообщении краевого главка МВД. Как отмечается, женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребила алкоголь "для ритуальной силы". Однако завершить обряд не смогла, так съехала с дороги. "В отношении женщины составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Авто поместили на спецстоянку", - добавили в ГУМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. "Шаманка" из Красноярска, приехав на Кубань к сестре для проведения обряда, села за руль нетрезвой и оказалась в кювете, после чего объясняла полиции, что алкоголь был нужен "для ритуальной силы", сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
"Сотрудники ДПС остановили "шаманку", которая выпила спиртное для проведения "ритуала" и села за руль. В Абинске поздно вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре "провести обряд", - говорится в сообщении краевого главка МВД.
Как отмечается, женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребила алкоголь "для ритуальной силы". Однако завершить обряд не смогла, так съехала с дороги.
"В отношении женщины составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Авто поместили на спецстоянку", - добавили в ГУМВД.
