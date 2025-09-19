https://ria.ru/20250919/rossiya-2042999036.html

На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет

На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет - РИА Новости, 19.09.2025

На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет

"Шаманка" из Красноярска, приехав на Кубань к сестре для проведения обряда, села за руль нетрезвой и оказалась в кювете, после чего объясняла полиции, что... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:34:00+03:00

2025-09-19T15:34:00+03:00

2025-09-19T16:28:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021357997_0:232:3230:2048_1920x0_80_0_0_5e659584da0d4a88ca4df01c1794f11a.jpg

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. "Шаманка" из Красноярска, приехав на Кубань к сестре для проведения обряда, села за руль нетрезвой и оказалась в кювете, после чего объясняла полиции, что алкоголь был нужен "для ритуальной силы", сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "Сотрудники ДПС остановили "шаманку", которая выпила спиртное для проведения "ритуала" и села за руль. В Абинске поздно вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре "провести обряд", - говорится в сообщении краевого главка МВД. Как отмечается, женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребила алкоголь "для ритуальной силы". Однако завершить обряд не смогла, так съехала с дороги. "В отношении женщины составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Авто поместили на спецстоянку", - добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250826/ugrozy-2037634620.html

красноярск

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, краснодарский край