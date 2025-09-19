https://ria.ru/20250919/rossiya-2042999036.html
На Кубани пьяная "шаманка" попала на машине в кювет
происшествия
красноярск
россия
краснодарский край
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. "Шаманка" из Красноярска, приехав на Кубань к сестре для проведения обряда, села за руль нетрезвой и оказалась в кювете, после чего объясняла полиции, что алкоголь был нужен "для ритуальной силы", сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "Сотрудники ДПС остановили "шаманку", которая выпила спиртное для проведения "ритуала" и села за руль. В Абинске поздно вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре "провести обряд", - говорится в сообщении краевого главка МВД. Как отмечается, женщина пояснила полицейским, что она "шаманка" и перед поездкой употребила алкоголь "для ритуальной силы". Однако завершить обряд не смогла, так съехала с дороги. "В отношении женщины составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Авто поместили на спецстоянку", - добавили в ГУМВД.
красноярск
россия
краснодарский край
