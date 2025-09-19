https://ria.ru/20250919/rossiya-2042995750.html
Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом
Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом - РИА Новости, 19.09.2025
Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом
Легендарный разведчик генерал Юрий Дроздов был исключительным профессионалом - "классным опером" и при этом поистине замечательным человеком, высокого ценившим... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:25:00+03:00
2025-09-19T15:25:00+03:00
2025-09-19T17:32:00+03:00
россия
ссср
сша
юрий дроздов
геворк вартанян
рудольф абель (вильям фишер)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126174/40/1261744014_0:0:967:544_1920x0_80_0_0_76f37b6614b40c4148b600409789428d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Легендарный разведчик генерал Юрий Дроздов был исключительным профессионалом - "классным опером" и при этом поистине замечательным человеком, высокого ценившим каждого подопечного и которые также ценили его, рассказал РИА Новости один из историографов отечественной внешней разведки, трижды лауреат премии СВР России в области литературы и искусства писатель Александр Бондаренко. В пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925-2017), в 1979-1991 годах - начальника Управления "С" (нелегальная разведка) внешней разведки КГБ СССР, идеолога создания подразделения специального назначения "Вымпел". Бондаренко стал автором книги о Дроздове, вышедшей в 2020 году в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". "Мне посчастливилось общаться с Юрием Ивановичем. Это действительно был замечательный, исключительный человек", - сказал он. "Юрий Иванович обладал прекрасными качествами. Я разговаривал с разведчиками-нелегалами, лично знавшими Дроздова. И вот что интересно - у Юрия Ивановича не было любимчиков среди тех, кто, как говорится, работал "в поле". Но он общался с ними так, что каждый из них чувствовал себя любимчиком Дроздова", - добавляет Бондаренко. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. По словам Бондаренко, Дроздов готовился к каждой личной встрече с нелегалом. "Юрий Иванович обладал великолепной памятью, он задавал такие вопросы, входил в такие тонкости, что все это позволяло собеседнику чувствовать, что начальник нелегальной разведки относится к нему по-особенному. И каждый из этих нелегалов потом хранил это чувство внутри себя", - отметил Бондаренко. Когда проходили проводы очередного нелегала на работу в ту или иную страну, на них присутствовал Дроздов. "Но он разговаривал не только с выводимым сотрудником, но и с его куратором из Центра. То есть тут Дроздов подчеркивал уважение к куратору, чтобы уезжающий нелегал понимал, что с ним работает уважаемый человек. И вообще Юрий Иванович не стеснялся публично хвалить людей", - сказал Бондаренко. Именно при Дроздове начались присвоения разведчикам-нелегалам званий Героев за достижения в оперативной работе, отметил он. Первым нелегалом - Героем Советского Союза в 1984 году стал легендарный разведчик Геворк Вартанян. Известно, что в бытность Дроздова начальником нелегальной разведки Героями Советского Союза стали нелегалы Евгений Ким (1987) и Михаил Васенков (1990). "А звания Героя России удостоились подопечные Дроздова - Алексей Михайлович Козлов и Юрий Анатольевич Шевченко", - напомнил Бондаренко. "Что касается конкретных дел, то Юрий Иванович, бесспорно, был профессионалом высшего класса. О нем многие мне так и говорили – "это был классный опер". Дроздов принимал решения, казавшиеся парадоксальными, и получал результат", - отметил собеседник агентства. Бондаренко пояснил это на конкретном примере. "Алексей Михайлович Козлов. Наш нелегал, работавший в Южной Африке, арестованный в результате предательства, переживший тяжелейшие условия содержания в тюрьме в ЮАР. После возвращения домой он работал в Центре. Это была кабинетная работа. Но через недолгое время Козлов начал просить Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за рубеж", - говорит Бондаренко. "В любой разведке мира считается, что разведчик-нелегал, побывавший в руках противника, уже потерян именно как нелегал, это же понятно. Но Юрий Иванович все взвесил и в конце концов сказал Алексею Михайловичу: "А давай! Тебя ведь там уже не ищут, тебя вычеркнули из списков". Дроздов прекрасно разбирался в людях и знал, что Козлов не просто хочет, но и сможет вновь работать "в поле". При этом, конечно, Дроздов взял на себя огромную ответственность. Но он так всегда и говорил: "Если вы все правильно делаете — все получится. А если нет, то накажут меня", - добавил Бондаренко. По его словам, то решение Дроздова себя полностью оправдало. "Думаю, Алексей Михайлович Козлов сработал очень результативно", - отметил собеседник агентства. У Дроздова интересы страны были всегда главнее всего, подчеркнул Бондаренко. "До назначения начальником нелегальной разведки Юрий Иванович возглавлял резидентуру в Нью-Йорке. Он работал под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН. И Дроздов сообщал в Центр, что есть информация, указывающая на то, что советский дипломат, заместитель генсека ООН Аркадий Шевченко – предатель, работающий на США, и просил через наш МИД отозвать того в Москву. Юрий Иванович не боялся, что может испортить отношения с МИДом. Но Шевченко отзывать не стали, а в итоге этот мерзавец сбежал в Штаты", - сказал Бондаренко. "И несмотря на всякие нестыковки, неприятности, которые случались, Юрий Иванович шел своим избранным, как показало время - верным путем. И в историю нашей разведки, в историю России генерал Дроздов вошел навсегда", - подытожил собеседник агентства. Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Дроздов принял непосредственное участие в различных операциях советской разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР. Ушел в отставку в 1991 году. Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Имел правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Бронзовый барельеф Дроздова размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.
https://ria.ru/20250917/svr--2042392949.html
https://ria.ru/20250428/moskva-2013949580.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126174/40/1261744014_0:0:967:726_1920x0_80_0_0_0f71507503a56a067077e66b3b5ceed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, сша, юрий дроздов, геворк вартанян, рудольф абель (вильям фишер), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон, молодая гвардия , общество
Россия, СССР, США, Юрий Дроздов, Геворк Вартанян, Рудольф Абель (Вильям Фишер), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ООН, Молодая гвардия , Общество
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Легендарный разведчик генерал Юрий Дроздов был исключительным профессионалом - "классным опером" и при этом поистине замечательным человеком, высокого ценившим каждого подопечного и которые также ценили его, рассказал РИА Новости один из историографов отечественной внешней разведки, трижды лауреат премии СВР России в области литературы и искусства писатель Александр Бондаренко.
В пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925-2017), в 1979-1991 годах - начальника Управления "С" (нелегальная разведка) внешней разведки КГБ СССР
, идеолога создания подразделения специального назначения "Вымпел".
Бондаренко стал автором книги о Дроздове, вышедшей в 2020 году в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия
". "Мне посчастливилось общаться с Юрием Ивановичем. Это действительно был замечательный, исключительный человек", - сказал он.
"Юрий Иванович обладал прекрасными качествами. Я разговаривал с разведчиками-нелегалами, лично знавшими Дроздова. И вот что интересно - у Юрия Ивановича не было любимчиков среди тех, кто, как говорится, работал "в поле". Но он общался с ними так, что каждый из них чувствовал себя любимчиком Дроздова", - добавляет Бондаренко.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
По словам Бондаренко, Дроздов
готовился к каждой личной встрече с нелегалом. "Юрий Иванович обладал великолепной памятью, он задавал такие вопросы, входил в такие тонкости, что все это позволяло собеседнику чувствовать, что начальник нелегальной разведки относится к нему по-особенному. И каждый из этих нелегалов потом хранил это чувство внутри себя", - отметил Бондаренко.
Когда проходили проводы очередного нелегала на работу в ту или иную страну, на них присутствовал Дроздов. "Но он разговаривал не только с выводимым сотрудником, но и с его куратором из Центра. То есть тут Дроздов подчеркивал уважение к куратору, чтобы уезжающий нелегал понимал, что с ним работает уважаемый человек. И вообще Юрий Иванович не стеснялся публично хвалить людей", - сказал Бондаренко.
Именно при Дроздове начались присвоения разведчикам-нелегалам званий Героев за достижения в оперативной работе, отметил он. Первым нелегалом - Героем Советского Союза в 1984 году стал легендарный разведчик Геворк Вартанян
. Известно, что в бытность Дроздова начальником нелегальной разведки Героями Советского Союза стали нелегалы Евгений Ким (1987) и Михаил Васенков (1990). "А звания Героя России
удостоились подопечные Дроздова - Алексей Михайлович Козлов и Юрий Анатольевич Шевченко", - напомнил Бондаренко.
"Что касается конкретных дел, то Юрий Иванович, бесспорно, был профессионалом высшего класса. О нем многие мне так и говорили – "это был классный опер". Дроздов принимал решения, казавшиеся парадоксальными, и получал результат", - отметил собеседник агентства. Бондаренко пояснил это на конкретном примере. "Алексей Михайлович Козлов. Наш нелегал, работавший в Южной Африке
, арестованный в результате предательства, переживший тяжелейшие условия содержания в тюрьме в ЮАР
. После возвращения домой он работал в Центре. Это была кабинетная работа. Но через недолгое время Козлов начал просить Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за рубеж", - говорит Бондаренко.
"В любой разведке мира считается, что разведчик-нелегал, побывавший в руках противника, уже потерян именно как нелегал, это же понятно. Но Юрий Иванович все взвесил и в конце концов сказал Алексею Михайловичу: "А давай! Тебя ведь там уже не ищут, тебя вычеркнули из списков". Дроздов прекрасно разбирался в людях и знал, что Козлов не просто хочет, но и сможет вновь работать "в поле". При этом, конечно, Дроздов взял на себя огромную ответственность. Но он так всегда и говорил: "Если вы все правильно делаете — все получится. А если нет, то накажут меня", - добавил Бондаренко. По его словам, то решение Дроздова себя полностью оправдало. "Думаю, Алексей Михайлович Козлов сработал очень результативно", - отметил собеседник агентства.
У Дроздова интересы страны были всегда главнее всего, подчеркнул Бондаренко. "До назначения начальником нелегальной разведки Юрий Иванович возглавлял резидентуру в Нью-Йорке
. Он работал под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН
. И Дроздов сообщал в Центр, что есть информация, указывающая на то, что советский дипломат, заместитель генсека ООН Аркадий Шевченко – предатель, работающий на США
, и просил через наш МИД отозвать того в Москву
. Юрий Иванович не боялся, что может испортить отношения с МИДом. Но Шевченко отзывать не стали, а в итоге этот мерзавец сбежал в Штаты", - сказал Бондаренко.
"И несмотря на всякие нестыковки, неприятности, которые случались, Юрий Иванович шел своим избранным, как показало время - верным путем. И в историю нашей разведки, в историю России генерал Дроздов вошел навсегда", - подытожил собеседник агентства.
Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске
в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине
. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.
Дроздов принял непосредственное участие в различных операциях советской разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля
) на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса
. Был резидентом в Китае
и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР. Ушел в отставку в 1991 году.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Имел правительственные награды ГДР, Польши
, Кубы
, Афганистана
. Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Бронзовый барельеф Дроздова размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР
) в московском районе Ясенево
. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин
, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.