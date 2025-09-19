https://ria.ru/20250919/rossiya-2042995750.html

Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Легендарный разведчик генерал Юрий Дроздов был исключительным профессионалом - "классным опером" и при этом поистине замечательным человеком, высокого ценившим каждого подопечного и которые также ценили его, рассказал РИА Новости один из историографов отечественной внешней разведки, трижды лауреат премии СВР России в области литературы и искусства писатель Александр Бондаренко. В пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925-2017), в 1979-1991 годах - начальника Управления "С" (нелегальная разведка) внешней разведки КГБ СССР, идеолога создания подразделения специального назначения "Вымпел". Бондаренко стал автором книги о Дроздове, вышедшей в 2020 году в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". "Мне посчастливилось общаться с Юрием Ивановичем. Это действительно был замечательный, исключительный человек", - сказал он. "Юрий Иванович обладал прекрасными качествами. Я разговаривал с разведчиками-нелегалами, лично знавшими Дроздова. И вот что интересно - у Юрия Ивановича не было любимчиков среди тех, кто, как говорится, работал "в поле". Но он общался с ними так, что каждый из них чувствовал себя любимчиком Дроздова", - добавляет Бондаренко. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. По словам Бондаренко, Дроздов готовился к каждой личной встрече с нелегалом. "Юрий Иванович обладал великолепной памятью, он задавал такие вопросы, входил в такие тонкости, что все это позволяло собеседнику чувствовать, что начальник нелегальной разведки относится к нему по-особенному. И каждый из этих нелегалов потом хранил это чувство внутри себя", - отметил Бондаренко. Когда проходили проводы очередного нелегала на работу в ту или иную страну, на них присутствовал Дроздов. "Но он разговаривал не только с выводимым сотрудником, но и с его куратором из Центра. То есть тут Дроздов подчеркивал уважение к куратору, чтобы уезжающий нелегал понимал, что с ним работает уважаемый человек. И вообще Юрий Иванович не стеснялся публично хвалить людей", - сказал Бондаренко. Именно при Дроздове начались присвоения разведчикам-нелегалам званий Героев за достижения в оперативной работе, отметил он. Первым нелегалом - Героем Советского Союза в 1984 году стал легендарный разведчик Геворк Вартанян. Известно, что в бытность Дроздова начальником нелегальной разведки Героями Советского Союза стали нелегалы Евгений Ким (1987) и Михаил Васенков (1990). "А звания Героя России удостоились подопечные Дроздова - Алексей Михайлович Козлов и Юрий Анатольевич Шевченко", - напомнил Бондаренко. "Что касается конкретных дел, то Юрий Иванович, бесспорно, был профессионалом высшего класса. О нем многие мне так и говорили – "это был классный опер". Дроздов принимал решения, казавшиеся парадоксальными, и получал результат", - отметил собеседник агентства. Бондаренко пояснил это на конкретном примере. "Алексей Михайлович Козлов. Наш нелегал, работавший в Южной Африке, арестованный в результате предательства, переживший тяжелейшие условия содержания в тюрьме в ЮАР. После возвращения домой он работал в Центре. Это была кабинетная работа. Но через недолгое время Козлов начал просить Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за рубеж", - говорит Бондаренко. "В любой разведке мира считается, что разведчик-нелегал, побывавший в руках противника, уже потерян именно как нелегал, это же понятно. Но Юрий Иванович все взвесил и в конце концов сказал Алексею Михайловичу: "А давай! Тебя ведь там уже не ищут, тебя вычеркнули из списков". Дроздов прекрасно разбирался в людях и знал, что Козлов не просто хочет, но и сможет вновь работать "в поле". При этом, конечно, Дроздов взял на себя огромную ответственность. Но он так всегда и говорил: "Если вы все правильно делаете — все получится. А если нет, то накажут меня", - добавил Бондаренко. По его словам, то решение Дроздова себя полностью оправдало. "Думаю, Алексей Михайлович Козлов сработал очень результативно", - отметил собеседник агентства. У Дроздова интересы страны были всегда главнее всего, подчеркнул Бондаренко. "До назначения начальником нелегальной разведки Юрий Иванович возглавлял резидентуру в Нью-Йорке. Он работал под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН. И Дроздов сообщал в Центр, что есть информация, указывающая на то, что советский дипломат, заместитель генсека ООН Аркадий Шевченко – предатель, работающий на США, и просил через наш МИД отозвать того в Москву. Юрий Иванович не боялся, что может испортить отношения с МИДом. Но Шевченко отзывать не стали, а в итоге этот мерзавец сбежал в Штаты", - сказал Бондаренко. "И несмотря на всякие нестыковки, неприятности, которые случались, Юрий Иванович шел своим избранным, как показало время - верным путем. И в историю нашей разведки, в историю России генерал Дроздов вошел навсегда", - подытожил собеседник агентства. Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Дроздов принял непосредственное участие в различных операциях советской разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР. Ушел в отставку в 1991 году. Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Имел правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Бронзовый барельеф Дроздова размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.

