Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка

Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка - РИА Новости, 19.09.2025

Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление газеты The Washington Post, что Москва якобы использует убийство сторонника президента

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление газеты The Washington Post, что Москва якобы использует убийство сторонника президента США Чарли Кирка в пропагандистских целях. "The Washington Post: "Россия использует убийство Кирка в пропагандистских целях". Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации (экс-президента) Байдена использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях?" — написала Захарова в своем Telegram-канале. Сторонник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024-м проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

