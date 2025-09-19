https://ria.ru/20250919/robot-2042928867.html
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Перед предстоящим визитом к врачу робот Светлана звонит пациенту и просит подтвердить или отменить запись. С начала года она совершила более 1 миллиона таких звонков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавил, что по итогам такого обзвона почти 329 тысяч человек либо подтвердили, либо отменили свои записи, что позволило другим пациентам занять освободившееся время. Светлана также помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она звонит, чтобы напомнить о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
