Рейтинг@Mail.ru
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:16 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/robot-2042928867.html
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз - РИА Новости, 19.09.2025
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз
Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:16:00+03:00
2025-09-19T11:16:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Перед предстоящим визитом к врачу робот Светлана звонит пациенту и просит подтвердить или отменить запись. С начала года она совершила более 1 миллиона таких звонков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавил, что по итогам такого обзвона почти 329 тысяч человек либо подтвердили, либо отменили свои записи, что позволило другим пациентам занять освободившееся время. Светлана также помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она звонит, чтобы напомнить о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
https://ria.ru/20250915/gripp-2042027985.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз

Робот напомнил жителям Московской области о визите к врачу более миллиона раз

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Перед предстоящим визитом к врачу робот Светлана звонит пациенту и просит подтвердить или отменить запись. С начала года она совершила более 1 миллиона таких звонков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что по итогам такого обзвона почти 329 тысяч человек либо подтвердили, либо отменили свои записи, что позволило другим пациентам занять освободившееся время.
Светлана также помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она звонит, чтобы напомнить о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Более 270 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
15 сентября, 14:07
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала