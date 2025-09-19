https://ria.ru/20250919/rekonstruktsiya-2042967709.html

Масштабную реконструкцию дороги в аэропорт начали в Удмуртии

Масштабную реконструкцию дороги в аэропорт начали в Удмуртии

19.09.2025

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

УФА, 19 сен - РИА Новости. По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в Ижевске начали масштабную реконструкцию дороги в аэропорт, сообщает пресс-служба руководителя региона. "На трассе Ижевск — Аэропорт стартовали масштабные строительные работы. С завершением строительства нового терминала Ижевского аэропорта и прогнозируемым увеличением пассажиропотока назрела необходимость модернизации одной из ключевых транспортных артерий республики — трассы Ижевск — Аэропорт", - говорится в сообщении. Реконструкция повысит комфорт и безопасность дорожного движения, а также увеличит пропускную способность дороги, соединяющей столицу Удмуртии с воздушной гаванью, отметили в пресс-службе. "Этот масштабный проект стал возможен благодаря личному участию главы Удмуртии Александра Бречалова, который не раз поднимал вопрос на федеральном уровне. В результате переговоров проект получил финансирование, причем половина его выделена из федерального бюджета. Только в этом году мы получили порядка 700 млн рублей", — приводятся слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадия Таранова. "Напомним, реконструкцию участка дороги Ижевск -Аэропорт поддержал президент России Владимир Путин в ходе своей встречи в июле с Александром Бречаловым. По плану в 2025 году строители очистят полотно будущей трассы от растительности, завершат строительство участков временной объездной дороги и подготовят основание для дальнейших работ. В зимний период начнется возведение эстакады через железнодорожный переезд. Это необходимо, чтобы исключить пересечение трассы с железной дорогой в одном уровне и возникающих из-за этого многокилометровых пробок", - сообщает пресс-служба. В 2026 году планируется уложить дорожное полотно и открыть основное движение по реконструируемому участку. Завершатся работы в 2027 году благоустройством территории и установкой освещения, добавили власти региона. "На данный момент дорожники ведут расчистку трассы и возведение земляного полотна, а также строят объездные участки. В работах заняты 62 человека и задействованы 12 единиц техники", — цитирует пресс-служба представителя генподрядной организации "Строй-Инжиниринг" Михаила Вилкова. Отмечается, что в рамках проекта будет расширен трехкилометровый отрезок дороги от поселка Октябрьский до перекрестка Завьялово — Аэропорт до четырех полос с установкой металлического ограждения для разделения потоков. Вдоль всего участка установят современное светодиодное освещение. Через железнодорожные пути появится путепровод со съездами на прилегающие территории. От поселка Октябрьский предусмотрена транспортная петля с выходами на будущий жилой микрорайон, поселок Первомайский, деревню Позимь, гаражный кооператив "Восход" и СНТ "Заря". Вторая развязка со стороны деревни Кабаниха обеспечит удобный въезд и выезд к жилым домам и гаражам, а в перспективе — к району социально-деловой застройки. Ключевым шагом для увеличения пропускной способности трассы станет возведение нового четырехполосного моста через реку Позимь. Он заменит устаревшее сооружение, которое долгие годы было "узким местом" на этом направлении. На перекрестке Завьялово — Аэропорт появится круговая развязка и дополнительная полоса для движения в сторону Ижевска, добавили в пресс-службе. "Проект реконструкции детально прорабатывался с участием представителей общественности. Еще в 2022 году мы высказывали свои пожелания о необходимости шумозащитных экранов, увеличению количества съездов с эстакады. Все они приняты", - сказал член штаба Народного фронта в Удмуртской Республике Андрей Цаплин. Проект учитывает перспективную застройку поселка Октябрьский, где планируется многоэтажная жилая зона между автосалоном и железной дорогой. На обновленном участке автодороги предусмотрены новые остановки общественного транспорта, надземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных граждан, тротуары для пешеходов, шумоотражающие экраны вдоль трассы, рассказали в пресс-службе. "Во время ремонта полного перекрытия движения дороги не планируется: автотранспорт будет курсировать по временным объездным участкам. Однако водителей предупреждают, что средняя скорость движения по участку ожидается невысокой, что может привести к некоторым затруднениям и заторам в пути. Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут или пользоваться альтернативными дорогами: через Каменное или через Объездную Ижевска со стороны Воткинска", - следует из сообщения.

ижевск

ижевск, александр бречалов