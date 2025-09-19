Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка - РИА Новости, 19.09.2025
19:05 19.09.2025
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка - РИА Новости, 19.09.2025
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка
Два оставленных без присмотра ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Татарске Новосибирской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 19.09.2025
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Два оставленных без присмотра ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Татарске Новосибирской области, сообщает СУСК по региону. По данным ГУМЧС, в пятницу в 19.55 (15.55 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Татарск Новосибирской области. Внутри дома происходило открытое горение, было сильное задымление. В 20.18 (16.18 мск) открытое горение было ликвидировано. "По предварительным данным, 19 сентября 2025 года в городе Татарске Новосибирской области произошло возгорание одного из частных домов. В результате пожара погибли два ребенка, оставленных без присмотра", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, совместно со специалистами изымают предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти детей. Прокуратура региона уточняет, что в результате пожара погибли два малолетних ребенка, 2020 и 2023 годов рождения. Исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора выехал на место для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка

В Татарске Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

© Фото : СУ СКР по Новосибирской областиПоследствия пожара в частном доме в городе Татарске Новосибирской области
Последствия пожара в частном доме в городе Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : СУ СКР по Новосибирской области
Последствия пожара в частном доме в городе Татарске Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Два оставленных без присмотра ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Татарске Новосибирской области, сообщает СУСК по региону.
По данным ГУМЧС, в пятницу в 19.55 (15.55 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Татарск Новосибирской области. Внутри дома происходило открытое горение, было сильное задымление. В 20.18 (16.18 мск) открытое горение было ликвидировано.
"По предварительным данным, 19 сентября 2025 года в городе Татарске Новосибирской области произошло возгорание одного из частных домов. В результате пожара погибли два ребенка, оставленных без присмотра", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, совместно со специалистами изымают предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти детей.
Прокуратура региона уточняет, что в результате пожара погибли два малолетних ребенка, 2020 и 2023 годов рождения. Исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора выехал на место для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
