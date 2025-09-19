Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде против россиянина завели дело о госизмене - РИА Новости, 19.09.2025
00:01 19.09.2025 (обновлено: 00:03 19.09.2025)
В Калининграде против россиянина завели дело о госизмене
калининград
россия
вооруженные силы украины
происшествия
калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено в Калининграде против жителя РФ за неоднократные переводы денег организациям, финансирующим ВСУ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ."УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена"... За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность мужчины, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВС Украины в деятельности против безопасности РФ.Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу.
калининград
россия
калининградская область
калининград, россия, вооруженные силы украины, происшествия, калининградская область
Калининград, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Калининградская область
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено в Калининграде против жителя РФ за неоднократные переводы денег организациям, финансирующим ВСУ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена"... За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность мужчины, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВС Украины в деятельности против безопасности РФ.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу.
КалининградРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияКалининградская область
 
 
