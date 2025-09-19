https://ria.ru/20250919/rabotodatel-2042868390.html

Определены действия при износе оборудования сотрудника при надомной работе

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты. Согласно Трудовому кодексу РФ, надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых таким работником за свой счет. При этом "в случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ". В кодексе указано, что работодатель выплачивает такую компенсацию и возмещает иные расходы, связанные с выполнением работ на дому, в порядке, определенном трудовым договором. Также трудовым договором должны определяться порядок и сроки обеспечения таких работников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции.

