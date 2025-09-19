https://ria.ru/20250919/pvo-2042884956.html
В Крыму сбили четыре беспилотника
2025-09-19T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Крыму ночью сбили четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
республика крым
россия
