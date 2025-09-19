Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сбили четыре беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 19.09.2025 (обновлено: 07:29 19.09.2025)
В Крыму сбили четыре беспилотника
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Крыму ночью сбили четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, республика крым, вооруженные силы украины, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Крыму ночью сбили четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", — говорится в сводке.

В этом регионе, а также в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныРоссияБеспилотники
 
 
