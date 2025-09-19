https://ria.ru/20250919/putin-2043066159.html
Путин: Россия перед СВО создала хороший задел в диверсификации ОПК
Путин: Россия перед СВО создала хороший задел в диверсификации ОПК - РИА Новости, 19.09.2025
Путин: Россия перед СВО создала хороший задел в диверсификации ОПК
Россия перед началом СВО создала хороший задел в диверсификации продукции ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:46:00+03:00
2025-09-19T18:46:00+03:00
2025-09-19T18:53:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_50969e31d122e3dca9b690282a985284.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия перед началом СВО создала хороший задел в диверсификации продукции ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин."В свое время, до начала специальной военной операции, были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК. Создан целый задел, приличный, хороший задел, и это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_706b1a3765a369ebffef7b75feb341fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин: Россия перед СВО создала хороший задел в диверсификации ОПК
Путин: Россия перед СВО создала хороший задел в диверсификации продукции ОПК