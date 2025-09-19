Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о планах обсудить госпрограмму развития ОПК России
18:42 19.09.2025 (обновлено: 18:55 19.09.2025)
Путин заявил о планах обсудить госпрограмму развития ОПК России
россия
владимир путин
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
Россия
Владимир Путин
 
 
