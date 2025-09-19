https://ria.ru/20250919/putin-2043065287.html

Путин заявил о планах обсудить госпрограмму развития ОПК России

2025-09-19T18:42:00+03:00

2025-09-19T18:42:00+03:00

2025-09-19T18:55:00+03:00

россия

владимир путин

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

россия

2025

Новости

