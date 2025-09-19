Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 19.09.2025 (обновлено: 18:53 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/putin-2043055519.html
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2025
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:15:00+03:00
2025-09-19T18:53:00+03:00
пермь
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043067166_204:0:3843:2047_1920x0_80_0_0_1f767b0906624ddb5da4a5e82e9ded82.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника. "Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
https://ria.ru/20250919/putin-2043009362.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043067166_659:0:3388:2047_1920x0_80_0_0_2b4f86ce1a8b1a71dc6d96ee2c9063eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Пермь, Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника

Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин поздравил работников ПАО Мотовилихинские заводы в Перми с Днем оружейника - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника.
«
"Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Путин на оборонном предприятии Мотовилихинские заводы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
Вчера, 20:40
 
ПермьРоссияПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала