Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника

2025-09-19T18:15:00+03:00

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника. "Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

