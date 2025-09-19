https://ria.ru/20250919/putin-2043055519.html
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2025
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:15:00+03:00
2025-09-19T18:15:00+03:00
2025-09-19T18:53:00+03:00
пермь
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043067166_204:0:3843:2047_1920x0_80_0_0_1f767b0906624ddb5da4a5e82e9ded82.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника. "Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
https://ria.ru/20250919/putin-2043009362.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043067166_659:0:3388:2047_1920x0_80_0_0_2b4f86ce1a8b1a71dc6d96ee2c9063eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Пермь, Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" в Перми с Днем оружейника