Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин
Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2025
Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин
Россия всегда гордилась своей оборонкой и гордилась не напрасно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:05:00+03:00
2025-09-19T18:05:00+03:00
2025-09-19T18:21:00+03:00
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия всегда гордилась своей оборонкой и гордилась не напрасно, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."Хочу поблагодарить вас за работу… Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают "А где наша оборонка?", которой мы все время гордимся. И гордились не напрасно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
россия
пермский край
