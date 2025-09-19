https://ria.ru/20250919/putin-2043052972.html

Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин

Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2025

Россия всегда гордилась оборонкой и гордилась не напрасно, заявил Путин

Россия всегда гордилась своей оборонкой и гордилась не напрасно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025

россия

пермский край

владимир путин

мотовилихинские заводы

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия всегда гордилась своей оборонкой и гордилась не напрасно, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."Хочу поблагодарить вас за работу… Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают "А где наша оборонка?", которой мы все время гордимся. И гордились не напрасно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".

россия

пермский край

2025

