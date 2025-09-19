Рейтинг@Mail.ru
Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково - РИА Новости, 19.09.2025
11:33 19.09.2025 (обновлено: 11:40 19.09.2025)
Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена."Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
2025
© Аэропорт Пулково/TelegramОбстановка в аэропорту Пулково
Обстановка в аэропорту Пулково
© Аэропорт Пулково/Telegram
Обстановка в аэропорту Пулково. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена.
"Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В Пулково из-за ограничений были задержаны 48 рейсов
12 сентября, 10:09
