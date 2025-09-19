https://ria.ru/20250919/pulkovo-2042934079.html

Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково

Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково - РИА Новости, 19.09.2025

Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково

Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:33:00+03:00

2025-09-19T11:33:00+03:00

2025-09-19T11:40:00+03:00

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена."Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург