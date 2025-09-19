https://ria.ru/20250919/pulkovo-2042928999.html
Сайт Пулково взломали
Сайт Пулково взломали - РИА Новости, 19.09.2025
Сайт Пулково взломали
Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:17:00+03:00
2025-09-19T11:17:00+03:00
2025-09-19T11:23:00+03:00
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588171_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_57c954afeea7e80f47b128de59114995.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань."Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041378958.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588171_223:0:1175:714_1920x0_80_0_0_b5aa193aa58ce468254a37618605836d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург