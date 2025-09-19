Рейтинг@Mail.ru
11:17 19.09.2025 (обновлено: 11:23 19.09.2025)
Сайт Пулково взломали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань."Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Обстановка в аэропорту Пулково
Обстановка в аэропорту Пулково
Аэропорт Пулково/Telegram
Обстановка в аэропорту Пулково. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань.
"Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В Пулково из-за ограничений были задержаны 48 рейсов
12 сентября, 10:09
 
