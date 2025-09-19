https://ria.ru/20250919/pulkovo-2042928999.html

Сайт Пулково взломали

Сайт Пулково взломали - РИА Новости, 19.09.2025

Сайт Пулково взломали

Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:17:00+03:00

2025-09-19T11:17:00+03:00

2025-09-19T11:23:00+03:00

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588171_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_57c954afeea7e80f47b128de59114995.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань."Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041378958.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург