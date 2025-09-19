https://ria.ru/20250919/psb-2043054001.html

ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии

19.09.2025

ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии

Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале, сообщает ПСБ. Открытие корсчета расширяет возможности взаимодействия между финансовыми организациями и предоставляет возможность клиентам двух банков проводить расчеты напрямую, без дополнительных посредников. Это ускоряет и упрощает обслуживание, а также повышает надежность переводов и платежей между двумя странами. "Для нас это практический шаг, который позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между банками. Подписание соглашения также закладывает основу для дальнейшего развития партнерских отношений и совместных проектов, направленных на повышение качества финансовых услуг для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как долгосрочное и взаимовыгодное", — приводятся в сообщении слова регионального директора ПСБ во Владикавказе Хаджумара Гутнова.

