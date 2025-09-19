Рейтинг@Mail.ru
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 19.09.2025 (обновлено: 18:26 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/psb-2043054001.html
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии - РИА Новости, 19.09.2025
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии
Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:08:00+03:00
2025-09-19T18:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале, сообщает ПСБ. Открытие корсчета расширяет возможности взаимодействия между финансовыми организациями и предоставляет возможность клиентам двух банков проводить расчеты напрямую, без дополнительных посредников. Это ускоряет и упрощает обслуживание, а также повышает надежность переводов и платежей между двумя странами. "Для нас это практический шаг, который позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между банками. Подписание соглашения также закладывает основу для дальнейшего развития партнерских отношений и совместных проектов, направленных на повышение качества финансовых услуг для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как долгосрочное и взаимовыгодное", — приводятся в сообщении слова регионального директора ПСБ во Владикавказе Хаджумара Гутнова.
https://ria.ru/20250919/karty-2043008002.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии

В Цхинвале договорились открыть корсчет Сберегательного банка РЮО в ПСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале, сообщает ПСБ.
Открытие корсчета расширяет возможности взаимодействия между финансовыми организациями и предоставляет возможность клиентам двух банков проводить расчеты напрямую, без дополнительных посредников. Это ускоряет и упрощает обслуживание, а также повышает надежность переводов и платежей между двумя странами.
"Для нас это практический шаг, который позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между банками. Подписание соглашения также закладывает основу для дальнейшего развития партнерских отношений и совместных проектов, направленных на повышение качества финансовых услуг для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как долгосрочное и взаимовыгодное", — приводятся в сообщении слова регионального директора ПСБ во Владикавказе Хаджумара Гутнова.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале
Вчера, 16:01
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала