ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии
2025-09-19T18:08:00+03:00
2025-09-19T18:08:00+03:00
2025-09-19T18:26:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акционерный Сберегательный банк Республики Южная Осетия откроет корреспондентский счет в ПСБ, соответствующее соглашение подписано в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале, сообщает ПСБ. Открытие корсчета расширяет возможности взаимодействия между финансовыми организациями и предоставляет возможность клиентам двух банков проводить расчеты напрямую, без дополнительных посредников. Это ускоряет и упрощает обслуживание, а также повышает надежность переводов и платежей между двумя странами. "Для нас это практический шаг, который позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между банками. Подписание соглашения также закладывает основу для дальнейшего развития партнерских отношений и совместных проектов, направленных на повышение качества финансовых услуг для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как долгосрочное и взаимовыгодное", — приводятся в сообщении слова регионального директора ПСБ во Владикавказе Хаджумара Гутнова.
Новости
ru-RU
