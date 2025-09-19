В Босфорском проливе паром столкнулся с сухогрузом, передает CNN Turk

https://ria.ru/20250919/proliv-2043095669.html
стамбул
в мире
панама
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе в Стамбуле, пострадали как минимум двое пассажиров парома, передает телеканал CNN Türk.Инцидент произошел у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса вечером в пятницу. "Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом Artvin под флагом Панамы. Пострадали два пассажира парома, в море никто не упал", - сообщил канал.Раненые госпитализированы после оказания первой медицинской помощи. Сухогруз отбуксирован для оценки ущерба. На месте работает береговая охрана.
стамбул
панама
