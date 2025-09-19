Рейтинг@Mail.ru
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:31 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/proekt-2042966701.html
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье - РИА Новости, 19.09.2025
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье
В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:31:00+03:00
2025-09-19T13:31:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579038006_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_f05d60cc0a97113924aaa1b75b464901.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано 35, сообщает пресс-служба правительства региона. Пятидневный образовательный интенсив стартует 22 сентября. Участницы курса освоят основы маркетинга и финансового планирования, изучат юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. Программа также включает практические занятия по разработке бизнес-моделей и продвижению товаров, а также встречи с успешными предпринимательницами, участницами проекта прошлых лет. Завершится обучение защитой бизнес-планов перед экспертной комиссией, где женщины представят собственные проекты. Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своей бизнес-идеи и затем представит край на федеральном этапе конкурса. "Каждый год у нас очень много претенденток на победу и выбирать членам жюри очень трудно. Но каждый раз хочется верить, что лучшая мама-предприниматель создаст крепкий бизнес, который будет многие годы радовать жителей родного края", — приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Одной из участниц этого года стала мама шестерых детей из села. В декрете она занимается предпринимательством: делает принты на одежде и сувенирах, печет торты и десерты, работает ведущей на мероприятиях. В проект "Мама-предприниматель" женщина пришла с идеей развивать направление домашней кондитерской. По данным пресс-службы, проект "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке центра "Мой бизнес" Забайкальского края. Главная цель программы — помочь женщинам в декрете и мамам с маленькими детьми раскрыть потенциал и запустить собственное дело.
https://ria.ru/20250909/moskva-2040527006.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579038006_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33a9fafee9b900ec6df9b21dc35c6a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье

Эксперты отобрали 35 заявок на участие в "Мама-предприниматель" в Забайкалье

© Фото : Pexels / Tatiana SyrikovaЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Pexels / Tatiana Syrikova
Женщина с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано 35, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пятидневный образовательный интенсив стартует 22 сентября. Участницы курса освоят основы маркетинга и финансового планирования, изучат юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. Программа также включает практические занятия по разработке бизнес-моделей и продвижению товаров, а также встречи с успешными предпринимательницами, участницами проекта прошлых лет. Завершится обучение защитой бизнес-планов перед экспертной комиссией, где женщины представят собственные проекты.
Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своей бизнес-идеи и затем представит край на федеральном этапе конкурса.
"Каждый год у нас очень много претенденток на победу и выбирать членам жюри очень трудно. Но каждый раз хочется верить, что лучшая мама-предприниматель создаст крепкий бизнес, который будет многие годы радовать жителей родного края", — приводит пресс-служба слова Бадмажаповой.
Одной из участниц этого года стала мама шестерых детей из села. В декрете она занимается предпринимательством: делает принты на одежде и сувенирах, печет торты и десерты, работает ведущей на мероприятиях. В проект "Мама-предприниматель" женщина пришла с идеей развивать направление домашней кондитерской.
По данным пресс-службы, проект "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке центра "Мой бизнес" Забайкальского края. Главная цель программы — помочь женщинам в декрете и мамам с маленькими детьми раскрыть потенциал и запустить собственное дело.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Более 2,1 миллиона самозанятых зарегистрировано в столице
9 сентября, 09:15
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала