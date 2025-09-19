https://ria.ru/20250919/proekt-2042966701.html

Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье

Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье - РИА Новости, 19.09.2025

Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье

В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано 35, сообщает пресс-служба правительства региона. Пятидневный образовательный интенсив стартует 22 сентября. Участницы курса освоят основы маркетинга и финансового планирования, изучат юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. Программа также включает практические занятия по разработке бизнес-моделей и продвижению товаров, а также встречи с успешными предпринимательницами, участницами проекта прошлых лет. Завершится обучение защитой бизнес-планов перед экспертной комиссией, где женщины представят собственные проекты. Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своей бизнес-идеи и затем представит край на федеральном этапе конкурса. "Каждый год у нас очень много претенденток на победу и выбирать членам жюри очень трудно. Но каждый раз хочется верить, что лучшая мама-предприниматель создаст крепкий бизнес, который будет многие годы радовать жителей родного края", — приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Одной из участниц этого года стала мама шестерых детей из села. В декрете она занимается предпринимательством: делает принты на одежде и сувенирах, печет торты и десерты, работает ведущей на мероприятиях. В проект "Мама-предприниматель" женщина пришла с идеей развивать направление домашней кондитерской. По данным пресс-службы, проект "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке центра "Мой бизнес" Забайкальского края. Главная цель программы — помочь женщинам в декрете и мамам с маленькими детьми раскрыть потенциал и запустить собственное дело.

