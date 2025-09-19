https://ria.ru/20250919/proekt-2042966701.html
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье - РИА Новости, 19.09.2025
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье
В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:31:00+03:00
2025-09-19T13:31:00+03:00
2025-09-19T13:31:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579038006_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_f05d60cc0a97113924aaa1b75b464901.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано 35, сообщает пресс-служба правительства региона. Пятидневный образовательный интенсив стартует 22 сентября. Участницы курса освоят основы маркетинга и финансового планирования, изучат юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. Программа также включает практические занятия по разработке бизнес-моделей и продвижению товаров, а также встречи с успешными предпринимательницами, участницами проекта прошлых лет. Завершится обучение защитой бизнес-планов перед экспертной комиссией, где женщины представят собственные проекты. Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своей бизнес-идеи и затем представит край на федеральном этапе конкурса. "Каждый год у нас очень много претенденток на победу и выбирать членам жюри очень трудно. Но каждый раз хочется верить, что лучшая мама-предприниматель создаст крепкий бизнес, который будет многие годы радовать жителей родного края", — приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Одной из участниц этого года стала мама шестерых детей из села. В декрете она занимается предпринимательством: делает принты на одежде и сувенирах, печет торты и десерты, работает ведущей на мероприятиях. В проект "Мама-предприниматель" женщина пришла с идеей развивать направление домашней кондитерской. По данным пресс-службы, проект "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке центра "Мой бизнес" Забайкальского края. Главная цель программы — помочь женщинам в декрете и мамам с маленькими детьми раскрыть потенциал и запустить собственное дело.
https://ria.ru/20250909/moskva-2040527006.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579038006_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33a9fafee9b900ec6df9b21dc35c6a9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Отбор на участие в проекте "Мама-предприниматель" завершился в Забайкалье
Эксперты отобрали 35 заявок на участие в "Мама-предприниматель" в Забайкалье
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае завершился конкурсный отбор на участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель", из 100 поданных заявок было отобрано 35, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пятидневный образовательный интенсив стартует 22 сентября. Участницы курса освоят основы маркетинга и финансового планирования, изучат юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. Программа также включает практические занятия по разработке бизнес-моделей и продвижению товаров, а также встречи с успешными предпринимательницами, участницами проекта прошлых лет. Завершится обучение защитой бизнес-планов перед экспертной комиссией, где женщины представят собственные проекты.
Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова указала, что победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своей бизнес-идеи и затем представит край на федеральном этапе конкурса.
"Каждый год у нас очень много претенденток на победу и выбирать членам жюри очень трудно. Но каждый раз хочется верить, что лучшая мама-предприниматель создаст крепкий бизнес, который будет многие годы радовать жителей родного края", — приводит пресс-служба слова Бадмажаповой.
Одной из участниц этого года стала мама шестерых детей из села. В декрете она занимается предпринимательством: делает принты на одежде и сувенирах, печет торты и десерты, работает ведущей на мероприятиях. В проект "Мама-предприниматель" женщина пришла с идеей развивать направление домашней кондитерской.
По данным пресс-службы, проект "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке центра "Мой бизнес" Забайкальского края. Главная цель программы — помочь женщинам в декрете и мамам с маленькими детьми раскрыть потенциал и запустить собственное дело.