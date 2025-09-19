В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам
В ГД отвергли идею Кормухина о запрете продажи презервативов супругам
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом для ответственного планирования семьи, так как позволяют забеременеть сразу после прекращения использования, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Ранее в СМИ появилась информация, что православные активисты Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" направили обращение в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам. Как сообщил РИА Новости координатор-основатель движения Андрей Кормухин, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться.
"Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом контрацепции для пар, планирующих беременность в будущем. В то время как после отмены гормональных таблеток или удаления спирали организму может потребоваться время на восстановление, с презервативами такой паузы нет. Пара может забеременеть практически сразу, как только перестанет их использовать", - сказала Буцкая.
По словам парламентария, это делает презервативы предпочтительным выбором для тех, кто хочет подойти к планированию семьи ответственно и без задержек.