Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/prodazha-2043003032.html
В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам
В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам - РИА Новости, 19.09.2025
В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам
Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом для ответственного планирования семьи, так как позволяют забеременеть сразу после прекращения... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:46:00+03:00
2025-09-19T15:46:00+03:00
общество
татьяна буцкая
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом для ответственного планирования семьи, так как позволяют забеременеть сразу после прекращения использования, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ранее в СМИ появилась информация, что православные активисты Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" направили обращение в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам. Как сообщил РИА Новости координатор-основатель движения Андрей Кормухин, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться. "Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом контрацепции для пар, планирующих беременность в будущем. В то время как после отмены гормональных таблеток или удаления спирали организму может потребоваться время на восстановление, с презервативами такой паузы нет. Пара может забеременеть практически сразу, как только перестанет их использовать", - сказала Буцкая. По словам парламентария, это делает презервативы предпочтительным выбором для тех, кто хочет подойти к планированию семьи ответственно и без задержек.
https://ria.ru/20250919/zapret-2043000332.html
https://ria.ru/20250919/nomer-2042870758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна буцкая, госдума рф, россия
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Россия
В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам

В ГД отвергли идею Кормухина о запрете продажи презервативов супругам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом для ответственного планирования семьи, так как позволяют забеременеть сразу после прекращения использования, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Ранее в СМИ появилась информация, что православные активисты Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" направили обращение в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам. Как сообщил РИА Новости координатор-основатель движения Андрей Кормухин, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Госдуму поступило предложение о запрете на продажу презервативов супругам
Вчера, 15:39
"Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом контрацепции для пар, планирующих беременность в будущем. В то время как после отмены гормональных таблеток или удаления спирали организму может потребоваться время на восстановление, с презервативами такой паузы нет. Пара может забеременеть практически сразу, как только перестанет их использовать", - сказала Буцкая.
По словам парламентария, это делает презервативы предпочтительным выбором для тех, кто хочет подойти к планированию семьи ответственно и без задержек.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер
Вчера, 03:16
 
ОбществоТатьяна БуцкаяГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала