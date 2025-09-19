https://ria.ru/20250919/pozhar-2042980803.html

Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров

Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров

Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров

Лесной пожар в Аланье пока в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется, сообщили РИА Новости в трех

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Аланье пока в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется, сообщили РИА Новости в трех крупных гостиницах на побережье."Мы видим дым от пожаров, но никакой эвакуации не планируется. Пожар, кажется, в семи километрах от нас. В отеле сейчас отдыхают туристы", - сообщили в гостинице Utopia World."Эвакуация туристов на данный момент не рассматривается", - сообщили в расположенной неподалеку гостинице Kırbıyık Resort Hotel.Аналогичным образом ответили в гостинице Konak Seaside Resort.В отельном комплексе Goldcity РИА Новости также заявили, что эвакуация туристов не планируется, несмотря на лесной пожар. Турецкие СМИ отмечали, что огонь подобрался к отелю.Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили ранее местные власти. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов, в районе Кыргыджак эвакуированы жители 50 вилл. Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человекров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

