Рейтинг@Mail.ru
Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/pozhar-2042980803.html
Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров
Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.09.2025
Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров
Лесной пожар в Аланье пока в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется, сообщили РИА Новости в трех... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:39:00+03:00
2025-09-19T14:39:00+03:00
анталья (провинция)
аланья (город)
мугла (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042980024_0:62:3074:1791_1920x0_80_0_0_9275b436ec6919fac20e0e8cada4e854.jpg
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Аланье пока в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется, сообщили РИА Новости в трех крупных гостиницах на побережье."Мы видим дым от пожаров, но никакой эвакуации не планируется. Пожар, кажется, в семи километрах от нас. В отеле сейчас отдыхают туристы", - сообщили в гостинице Utopia World."Эвакуация туристов на данный момент не рассматривается", - сообщили в расположенной неподалеку гостинице Kırbıyık Resort Hotel.Аналогичным образом ответили в гостинице Konak Seaside Resort.В отельном комплексе Goldcity РИА Новости также заявили, что эвакуация туристов не планируется, несмотря на лесной пожар. Турецкие СМИ отмечали, что огонь подобрался к отелю.Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили ранее местные власти. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов, в районе Кыргыджак эвакуированы жители 50 вилл. Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человекров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html
анталья (провинция)
аланья (город)
мугла (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042980024_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c27d131cca8d2d9937765713886bc072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), аланья (город), мугла (провинция), в мире
Анталья (провинция), Аланья (город), Мугла (провинция), В мире
Гостиницы в Аланье не планируют эвакуировать туристов из-за лесных пожаров

Kırbıyık Resort Hotel: эвакуация туристов на данный момент не рассматривается

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Kurt Лесной пожар в Аланье, Турция
 Лесной пожар в Аланье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Kurt
Лесной пожар в Аланье, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Аланье пока в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется, сообщили РИА Новости в трех крупных гостиницах на побережье.
"Мы видим дым от пожаров, но никакой эвакуации не планируется. Пожар, кажется, в семи километрах от нас. В отеле сейчас отдыхают туристы", - сообщили в гостинице Utopia World.
"Эвакуация туристов на данный момент не рассматривается", - сообщили в расположенной неподалеку гостинице Kırbıyık Resort Hotel.
Аналогичным образом ответили в гостинице Konak Seaside Resort.
В отельном комплексе Goldcity РИА Новости также заявили, что эвакуация туристов не планируется, несмотря на лесной пожар. Турецкие СМИ отмечали, что огонь подобрался к отелю.
Жители уже 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью, сообщили ранее местные власти. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов, в районе Кыргыджак эвакуированы жители 50 вилл. Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.
По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человекров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
18 сентября, 16:14
 
Анталья (провинция)Аланья (город)Мугла (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала