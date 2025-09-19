https://ria.ru/20250919/pozhar-2042960906.html
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС."В 13.21 (12.21 мск) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Установлено, что происходит горение на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседнее здание… Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-служба главка.В ведомстве уточнили, что в 13.45 (12.45 мск) пожару присвоен второй повышенный ранг вызова.
