Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 19.09.2025 (обновлено: 13:17 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/pozhar-2042960906.html
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов - РИА Новости, 19.09.2025
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов
Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:07:00+03:00
2025-09-19T13:17:00+03:00
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042964638_0:512:960:1052_1920x0_80_0_0_ee058f11789af10102a107dc5273bb94.jpg
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС."В 13.21 (12.21 мск) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Установлено, что происходит горение на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседнее здание… Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-служба главка.В ведомстве уточнили, что в 13.45 (12.45 мск) пожару присвоен второй повышенный ранг вызова.
https://realty.ria.ru/20250918/pozhar-2042691212.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042964638_0:422:960:1142_1920x0_80_0_0_da3a38867f5e90f7c9871fa5900cb986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов

В Тольятти горит склад лакокрасочных материалов на площади 300 квадратов

© Фото : соцсетиПожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 13.21 (12.21 мск) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Установлено, что происходит горение на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседнее здание… Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-служба главка.
В ведомстве уточнили, что в 13.45 (12.45 мск) пожару присвоен второй повышенный ранг вызова.
Пожарная машина на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Пожар на кровле БЦ на Павелецкой набережной потушен
18 сентября, 13:58
 
ТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала