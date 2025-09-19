https://ria.ru/20250919/pozhar-2042960906.html

В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов

В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов - РИА Новости, 19.09.2025

В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов

Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:07:00+03:00

2025-09-19T13:07:00+03:00

2025-09-19T13:17:00+03:00

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042964638_0:512:960:1052_1920x0_80_0_0_ee058f11789af10102a107dc5273bb94.jpg

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Склад лакокрасочных материалов горит на площади 300 квадратных метров в Тольятти Самарской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС."В 13.21 (12.21 мск) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Установлено, что происходит горение на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседнее здание… Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-служба главка.В ведомстве уточнили, что в 13.45 (12.45 мск) пожару присвоен второй повышенный ранг вызова.

https://realty.ria.ru/20250918/pozhar-2042691212.html

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия