Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова перевели из столичной больницы, куда его направили из СИЗО в мае, в тюремную, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач."Несмотря на тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу", - сказал адвокат.Сагач отметил, что его подзащитному через два месяца необходимо провести МРТ, КТ и другие обследования, а также решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции. По его мнению, в условиях тюремной больницы реализовать это непросто.Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Расследование дела завершено, сторона защиты заканчивает ознакомление с 56 томами текста. Вину генерал не признает.По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.

