Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу
12:55 19.09.2025 (обновлено: 13:13 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/popov-2042958376.html
Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу
2025-09-19T12:55:00+03:00
2025-09-19T13:13:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова перевели из столичной больницы, куда его направили из СИЗО в мае, в тюремную, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач."Несмотря на тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу", - сказал адвокат.Сагач отметил, что его подзащитному через два месяца необходимо провести МРТ, КТ и другие обследования, а также решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции. По его мнению, в условиях тюремной больницы реализовать это непросто.Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Расследование дела завершено, сторона защиты заканчивает ознакомление с 56 томами текста. Вину генерал не признает.По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
россия
происшествия, россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, следственный комитет россии (ск рф), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Следственный комитет России (СК РФ), Патриот
Павел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова перевели из столичной больницы, куда его направили из СИЗО в мае, в тюремную, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.
"Несмотря на тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу", - сказал адвокат.
Сагач отметил, что его подзащитному через два месяца необходимо провести МРТ, КТ и другие обследования, а также решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции. По его мнению, в условиях тюремной больницы реализовать это непросто.
Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Расследование дела завершено, сторона защиты заканчивает ознакомление с 56 томами текста. Вину генерал не признает.
По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.
В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
