Стубб рассказал об операции НАТО "Восточный страж" - РИА Новости, 19.09.2025
16:37 19.09.2025
Стубб рассказал об операции НАТО "Восточный страж"
Стубб рассказал об операции НАТО "Восточный страж"
Операция НАТО "Восточный страж" начнется с Польши и Румынии, а затем распространится на страны Балтии, Финляндию и Норвегию, заявил президент Финляндии... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Операция НАТО "Восточный страж" начнется с Польши и Румынии, а затем распространится на страны Балтии, Финляндию и Норвегию, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе. "Что касается Eastern Sentry, я думаю, что она начнется именно на юго-восточном фланге альянса. То есть мы говорим о Румынии, Польше, а затем продвинемся через страны Балтии, Финляндию и дальше на север, в Норвегию", - сказал Стубб на форуме по безопасности в Хельсинки. Трансляция велась на сайте форума. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, ранее сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Операция НАТО "Восточный страж" начнется с Польши и Румынии, а затем распространится на страны Балтии, Финляндию и Норвегию, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе.
"Что касается Eastern Sentry, я думаю, что она начнется именно на юго-восточном фланге альянса. То есть мы говорим о Румынии, Польше, а затем продвинемся через страны Балтии, Финляндию и дальше на север, в Норвегию", - сказал Стубб на форуме по безопасности в Хельсинки. Трансляция велась на сайте форума.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, ранее сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
