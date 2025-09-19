https://ria.ru/20250919/politsija-2042970058.html

В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов

В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов - РИА Новости, 19.09.2025

В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов

Полиция в США задержала более 70 требовавших освобождения мигрантов протестующих, 12 из которых - политики, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:49:00+03:00

2025-09-19T13:49:00+03:00

2025-09-19T13:49:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042969364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_202ab80dec2e96764274dc52ef0cfb9c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в США задержала более 70 требовавших освобождения мигрантов протестующих, 12 из которых - политики, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка, сообщает американское министерство внутренней безопасности (МВБ). Финансовый контроллер и бывший кандидат в мэры Нью-Йорка Брэд Ландер вместе с демонстрантами и политическими деятелями, которые выступают за предоставление убежища мигрантам, без предупреждения появились в здании, где находятся офис окружного отдела службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и иммиграционный суд Нью-Йорка. Ландор начал скандировать, что не покинет здание, пока мигранты, содержащиеся там до рассмотрения их судебных дел, не будут выпущены на волю, говорится в заявлении ведомства. "Федеральная служба охраны… и местная полиция с федеральными правоохранительными органами арестовали 71 агитатора и политика, выступавших за выдачу убежища мигрантам, включая Брэда Ландера, двух нью-йоркских сенаторов и девять членов государственного собрания Нью-Йорка", - говорится в сообщении ведомства. В заявлении также указывают, что неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе, в результате чего строение оцепили. Ранее в июне Ландера уже задерживали федеральными агентами при попытке помешать аресту мигранта, сообщала газета New York Times. На фоне ужесточения миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа по всей стране участились задержания мигрантов прямо в зданиях иммиграционных судов. Несколько демократов уже стали фигурантами схожих инцидентов, в том числе сенатор Алекс Падилья и мэр Ньюарка Рас Барака.

https://ria.ru/20250918/tramp-2042810195.html

https://ria.ru/20250915/tramp-2041967821.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп