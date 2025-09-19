Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов
13:49 19.09.2025
В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов
Полиция в США задержала более 70 требовавших освобождения мигрантов протестующих, 12 из которых - политики, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:49:00+03:00
2025-09-19T13:49:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в США задержала более 70 требовавших освобождения мигрантов протестующих, 12 из которых - политики, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка, сообщает американское министерство внутренней безопасности (МВБ). Финансовый контроллер и бывший кандидат в мэры Нью-Йорка Брэд Ландер вместе с демонстрантами и политическими деятелями, которые выступают за предоставление убежища мигрантам, без предупреждения появились в здании, где находятся офис окружного отдела службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и иммиграционный суд Нью-Йорка. Ландор начал скандировать, что не покинет здание, пока мигранты, содержащиеся там до рассмотрения их судебных дел, не будут выпущены на волю, говорится в заявлении ведомства. "Федеральная служба охраны… и местная полиция с федеральными правоохранительными органами арестовали 71 агитатора и политика, выступавших за выдачу убежища мигрантам, включая Брэда Ландера, двух нью-йоркских сенаторов и девять членов государственного собрания Нью-Йорка", - говорится в сообщении ведомства. В заявлении также указывают, что неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе, в результате чего строение оцепили. Ранее в июне Ландера уже задерживали федеральными агентами при попытке помешать аресту мигранта, сообщала газета New York Times. На фоне ужесточения миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа по всей стране участились задержания мигрантов прямо в зданиях иммиграционных судов. Несколько демократов уже стали фигурантами схожих инцидентов, в том числе сенатор Алекс Падилья и мэр Ньюарка Рас Барака.
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
© Getty Images / Spencer PlattУчастники акции протеста, требующие освобождения мигрантов, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка
© Getty Images / Spencer Platt
Участники акции протеста, требующие освобождения мигрантов, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в США задержала более 70 требовавших освобождения мигрантов протестующих, 12 из которых - политики, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка, сообщает американское министерство внутренней безопасности (МВБ).
Финансовый контроллер и бывший кандидат в мэры Нью-Йорка Брэд Ландер вместе с демонстрантами и политическими деятелями, которые выступают за предоставление убежища мигрантам, без предупреждения появились в здании, где находятся офис окружного отдела службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и иммиграционный суд Нью-Йорка. Ландор начал скандировать, что не покинет здание, пока мигранты, содержащиеся там до рассмотрения их судебных дел, не будут выпущены на волю, говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США
18 сентября, 18:14
"Федеральная служба охраны… и местная полиция с федеральными правоохранительными органами арестовали 71 агитатора и политика, выступавших за выдачу убежища мигрантам, включая Брэда Ландера, двух нью-йоркских сенаторов и девять членов государственного собрания Нью-Йорка", - говорится в сообщении ведомства.
В заявлении также указывают, что неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе, в результате чего строение оцепили.
Ранее в июне Ландера уже задерживали федеральными агентами при попытке помешать аресту мигранта, сообщала газета New York Times.
На фоне ужесточения миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа по всей стране участились задержания мигрантов прямо в зданиях иммиграционных судов. Несколько демократов уже стали фигурантами схожих инцидентов, в том числе сенатор Алекс Падилья и мэр Ньюарка Рас Барака.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США
15 сентября, 10:05
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
