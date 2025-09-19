Рейтинг@Mail.ru
ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025
00:31 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/politika-2042859911.html
ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества подготовить участников СВО к выборам в Госдуму и работе в высшем законодательном органе РФ, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "В рамках поручения президента партия однозначно работает над тем, чтобы участники специальной военной операции пришли работать в Государственную Думу. Они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовлены для работы в высшем законодательном органе нашей страны. Партия сделает все, чтобы подготовить их на площадке Высшей партийной школы, через институт наставничества. Мы ведем плановую работу и будем продолжать её в рамках избирательной кампании 2026 года", - сказал он журналистам. Якушев отметил, что партия также обратит внимание на то, кто из бойцов спецоперации уже работает депутатами и как они себя зарекомендовали. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества подготовить участников СВО к выборам в Госдуму и работе в высшем законодательном органе РФ, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"В рамках поручения президента партия однозначно работает над тем, чтобы участники специальной военной операции пришли работать в Государственную Думу. Они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовлены для работы в высшем законодательном органе нашей страны. Партия сделает все, чтобы подготовить их на площадке Высшей партийной школы, через институт наставничества. Мы ведем плановую работу и будем продолжать её в рамках избирательной кампании 2026 года", - сказал он журналистам.
Якушев отметил, что партия также обратит внимание на то, кто из бойцов спецоперации уже работает депутатами и как они себя зарекомендовали.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
РоссияВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
