ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев
ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025
ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев
Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества подготовить участников СВО к выборам в Госдуму
россия
владимир якушев
единая россия
госдума рф
политика
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества подготовить участников СВО к выборам в Госдуму и работе в высшем законодательном органе РФ, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "В рамках поручения президента партия однозначно работает над тем, чтобы участники специальной военной операции пришли работать в Государственную Думу. Они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовлены для работы в высшем законодательном органе нашей страны. Партия сделает все, чтобы подготовить их на площадке Высшей партийной школы, через институт наставничества. Мы ведем плановую работу и будем продолжать её в рамках избирательной кампании 2026 года", - сказал он журналистам. Якушев отметил, что партия также обратит внимание на то, кто из бойцов спецоперации уже работает депутатами и как они себя зарекомендовали. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
2025
Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
