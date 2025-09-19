ЕР продолжит разбюрокрачивание своего аппарата, заявил Якушев
Съезд политической партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит разбюрокрачивание своего аппарата, речь в том числе об освобождении региональных исполкомов от избыточных отчетов, чтобы деятельность была направлена на работу с избирателями, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"Мы даем возможность сегодня нашим региональным исполнительным комитетам, освобождая их от отчетов и всего остального, больше заниматься избирателями, выборными кампаниями, непосредственно нашей партийной инфраструктурой", - сказал Якушев журналистам.
Он отметил, что региональным исполкомам раньше приходилось тратить время на дублирование отчетностей в нескольких информационных системах, однако теперь центральный исполнительный комитет ЕР самостоятельно будет решать этот вопрос.
"Дальнейшее разбюрокрачивание нашего аппарата будет продолжено в 2026 году", - добавил секретарь генсовета ЕР.
