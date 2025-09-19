https://ria.ru/20250919/politika-2042857873.html

ЕР продолжит разбюрокрачивание своего аппарата, заявил Якушев

владимир якушев

единая россия

политика

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит разбюрокрачивание своего аппарата, речь в том числе об освобождении региональных исполкомов от избыточных отчетов, чтобы деятельность была направлена на работу с избирателями, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Мы даем возможность сегодня нашим региональным исполнительным комитетам, освобождая их от отчетов и всего остального, больше заниматься избирателями, выборными кампаниями, непосредственно нашей партийной инфраструктурой", - сказал Якушев журналистам. Он отметил, что региональным исполкомам раньше приходилось тратить время на дублирование отчетностей в нескольких информационных системах, однако теперь центральный исполнительный комитет ЕР самостоятельно будет решать этот вопрос. "Дальнейшее разбюрокрачивание нашего аппарата будет продолжено в 2026 году", - добавил секретарь генсовета ЕР.

владимир якушев, единая россия, политика