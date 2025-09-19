https://ria.ru/20250919/podrostok-2042937135.html

В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки

2025-09-19T11:37:00+03:00

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил подростка к шести годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве 13-летней девочки, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в апреле жительница села Тумкино обнаружила тело дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру. Прокуратура в августе передала дело в суд. "Вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему, совершившему убийство малолетней в Тумкино… Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с учетом положений законодательства, регламентирующих назначение наказание несовершеннолетним", - говорится в Telegram-канале СУСК. Суд признал подростка виновным по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Следствие и суд установили, что в ночь на 4 апреля фигурант пришел во двор дома, где проживала 13-летняя девочка, и, используя в качестве оружия в том числе топор, нанес ей множественные удары, от которых она скончалась на месте, а затем сбросил тело потерпевшей в погреб дома. Как пояснила ранее прокуратура области, по версии следователей, подросток при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

