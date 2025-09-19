В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
В Ульяновской области подросток получил шесть лет за убийство 13-летней девочки
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил подростка к шести годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве 13-летней девочки, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в апреле жительница села Тумкино обнаружила тело дочери со следами насильственной смерти в подвале своего дома. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину. Мотивом стало то, что погибшая девочка до этого оскорбила его сестру. Прокуратура в августе передала дело в суд.
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки
17 сентября, 11:40
"Вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему, совершившему убийство малолетней в Тумкино… Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с учетом положений законодательства, регламентирующих назначение наказание несовершеннолетним", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Суд признал подростка виновным по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).
Следствие и суд установили, что в ночь на 4 апреля фигурант пришел во двор дома, где проживала 13-летняя девочка, и, используя в качестве оружия в том числе топор, нанес ей множественные удары, от которых она скончалась на месте, а затем сбросил тело потерпевшей в погреб дома.
Как пояснила ранее прокуратура области, по версии следователей, подросток при спонтанном конфликте нанес малолетней соседке ножом и топором более 70 ударов.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача
12 сентября, 11:04