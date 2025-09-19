https://ria.ru/20250919/podrostok-2042910803.html
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу - РИА Новости, 19.09.2025
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу
Подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, направят на психиатрическую экспертизу, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, направят на психиатрическую экспертизу, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. "Он задержан и будет направлен на психиатрическую экспертизу", - отметили в ведомстве. Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
