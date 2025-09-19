Рейтинг@Mail.ru
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу - РИА Новости, 19.09.2025
10:16 19.09.2025
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу - РИА Новости, 19.09.2025
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу
Подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, направят на психиатрическую экспертизу
происшествия
воронежская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, направят на психиатрическую экспертизу, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. "Он задержан и будет направлен на психиатрическую экспертизу", - отметили в ведомстве. Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
воронежская область
россия
происшествия, воронежская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанного в воронежской школе подростка отправят на экспертизу

Задержанного с ножами в воронежской школе подростка отправят на медэкспертизу

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, направят на психиатрическую экспертизу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
"Он задержан и будет направлен на психиатрическую экспертизу", - отметили в ведомстве.
Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
ПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
