Одиннадцать очистных сооружений построят в Подмосковье за три года

Одиннадцать очистных сооружений построят в Подмосковье за три года - РИА Новости, 19.09.2025

Одиннадцать очистных сооружений построят в Подмосковье за три года

Одиннадцать очистных сооружений планируется построить в Подмосковье в следующие два-три года, в перспективе в программу строительства планируется добавить еще... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:28:00+03:00

2025-09-19T16:28:00+03:00

2025-09-19T17:21:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Одиннадцать очистных сооружений планируется построить в Подмосковье в следующие два-три года, в перспективе в программу строительства планируется добавить еще 11 объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу. "С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 11, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей. Наша задача построить их с соблюдением всех технологий в следующие два-три года. Это и Дубна, и Сергиев Посад, Истра и другие населенные пункты", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Он отметил, что программа модернизации дополняется, и в перспективе планируется начать строительство еще 11 очистных сооружений в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском и других округах. В пресс-службе отметили, что в регионе практически завершена реконструкция очистных сооружений в муниципалитетах Богородский и Зарайск. До конца 2025 года планируется также ввести очистные сооружения в городских округах Лыткарино и Солнечногорск. В работе еще девять объектов в округах Коломна, Сергиево-Посадский, Кашира, Одинцовский, Истра, Дубна и Серпухов, Можайский и Наро-Фоминский. Кроме этого, в этом году планируют начать проектирование семи очистных сооружений в муниципалитетах Орехово-Зуевский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Электросталь, Клин, Раменское, Наро-Фоминский. Еще по четырем проектирование начнут в 2026 году – в округах Истра, Жуковский и Ступино. Все их планируется ввести до 2029 года.Обновление очистных сооружений проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие".

московская область (подмосковье)

2025

