https://ria.ru/20250919/podderzhka-2043021933.html
РЭЦ представил комплекс мер логистической поддержки экспортеров
РЭЦ представил комплекс мер логистической поддержки экспортеров - РИА Новости, 19.09.2025
РЭЦ представил комплекс мер логистической поддержки экспортеров
Комплекс мер по развитию логистической поддержки российских экспортеров был представлен на XV Международном контейнерном форуме ЕСЭ-2025, о ключевых решениях... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:49:00+03:00
2025-09-19T16:49:00+03:00
2025-09-19T16:49:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комплекс мер по развитию логистической поддержки российских экспортеров был представлен на XV Международном контейнерном форуме ЕСЭ-2025, о ключевых решениях рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в Краснодаре Владислав Есин."Все инициативы направлены на снижение логистических издержек российских компаний и обеспечение устойчивости цепочек поставок на внешние рынки. Сегодня РЭЦ не только компенсирует расходы на транспортировку промышленной продукции и товаров АПК, но и развивает совместные сервисы с партнерами, такие как продукт "Экспортный экспресс для МСП" совместно с РЖД. Экспортерам также доступна поддержка через цифровую платформу "Профессионалы экспорта", где можно найти услуги логистических операторов", - сообщает центр.С 2025 года заработала новая мера поддержки для логистических компаний, которая позволяет им компенсировать предоставляемые бизнесу скидки на перевозку продукции по приоритетным маршрутам в Латинскую Америку и Африку. Важное место в работе РЭЦ занимают образовательные инициативы: для компаний регулярно проводятся вебинары по актуальным вопросам логистики."Логистика становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности экспортеров. Поэтому РЭЦ формирует целую экосистему поддержки - от компенсации затрат на перевозки и страхования до цифровых сервисов и развития новых маршрутов. Наша задача - помочь бизнесу сосредоточиться на развитии экспорта, упростив маршрут на внешние рынки", - сказал Есин.Большинство услуг доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе "Мой экспорт" доступны более 120 услуг - от аналитики и оформления разрешительных документов до сопровождения поставок и продвижения на внешние рынки. С момента запуска "Мой экспорт" в 2020 году предприниматели получили свыше 2 миллионов услуг. Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только выходит на внешние рынки."Сегодня Segezha Group представляет собой уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. При экспорте нашей продукции мы активно пользуемся всеми мерами государственной поддержки Группы РЭЦ", - отметил в своем докладе управляющий директор по логистике Segezha Group Игорь Кудрявцев.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
https://ria.ru/20250919/tsifrovizatsiya-2042913044.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
РЭЦ представил комплекс мер логистической поддержки экспортеров
На форуме ЕСЭ-2025 представили меры по развитию логистической поддержки экспорта
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комплекс мер по развитию логистической поддержки российских экспортеров был представлен на XV Международном контейнерном форуме ЕСЭ-2025, о ключевых решениях рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в Краснодаре Владислав Есин.
"Все инициативы направлены на снижение логистических издержек российских компаний и обеспечение устойчивости цепочек поставок на внешние рынки. Сегодня РЭЦ не только компенсирует расходы на транспортировку промышленной продукции и товаров АПК, но и развивает совместные сервисы с партнерами, такие как продукт "Экспортный экспресс для МСП" совместно с РЖД. Экспортерам также доступна поддержка через цифровую платформу "Профессионалы экспорта", где можно найти услуги логистических операторов", - сообщает центр.
С 2025 года заработала новая мера поддержки для логистических компаний, которая позволяет им компенсировать предоставляемые бизнесу скидки на перевозку продукции по приоритетным маршрутам в Латинскую Америку и Африку. Важное место в работе РЭЦ занимают образовательные инициативы: для компаний регулярно проводятся вебинары по актуальным вопросам логистики.
"Логистика становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности экспортеров. Поэтому РЭЦ формирует целую экосистему поддержки - от компенсации затрат на перевозки и страхования до цифровых сервисов и развития новых маршрутов. Наша задача - помочь бизнесу сосредоточиться на развитии экспорта, упростив маршрут на внешние рынки", - сказал Есин.
Большинство услуг доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе "Мой экспорт" доступны более 120 услуг - от аналитики и оформления разрешительных документов до сопровождения поставок и продвижения на внешние рынки. С момента запуска "Мой экспорт" в 2020 году предприниматели получили свыше 2 миллионов услуг. Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только выходит на внешние рынки.
"Сегодня Segezha Group представляет собой уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. При экспорте нашей продукции мы активно пользуемся всеми мерами государственной поддержки Группы РЭЦ", - отметил в своем докладе управляющий директор по логистике Segezha Group Игорь Кудрявцев.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".