16:49 19.09.2025
РЭЦ представил комплекс мер логистической поддержки экспортеров
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комплекс мер по развитию логистической поддержки российских экспортеров был представлен на XV Международном контейнерном форуме ЕСЭ-2025, о ключевых решениях рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в Краснодаре Владислав Есин."Все инициативы направлены на снижение логистических издержек российских компаний и обеспечение устойчивости цепочек поставок на внешние рынки. Сегодня РЭЦ не только компенсирует расходы на транспортировку промышленной продукции и товаров АПК, но и развивает совместные сервисы с партнерами, такие как продукт "Экспортный экспресс для МСП" совместно с РЖД. Экспортерам также доступна поддержка через цифровую платформу "Профессионалы экспорта", где можно найти услуги логистических операторов", - сообщает центр.С 2025 года заработала новая мера поддержки для логистических компаний, которая позволяет им компенсировать предоставляемые бизнесу скидки на перевозку продукции по приоритетным маршрутам в Латинскую Америку и Африку. Важное место в работе РЭЦ занимают образовательные инициативы: для компаний регулярно проводятся вебинары по актуальным вопросам логистики."Логистика становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности экспортеров. Поэтому РЭЦ формирует целую экосистему поддержки - от компенсации затрат на перевозки и страхования до цифровых сервисов и развития новых маршрутов. Наша задача - помочь бизнесу сосредоточиться на развитии экспорта, упростив маршрут на внешние рынки", - сказал Есин.Большинство услуг доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе "Мой экспорт" доступны более 120 услуг - от аналитики и оформления разрешительных документов до сопровождения поставок и продвижения на внешние рынки. С момента запуска "Мой экспорт" в 2020 году предприниматели получили свыше 2 миллионов услуг. Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только выходит на внешние рынки."Сегодня Segezha Group представляет собой уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. При экспорте нашей продукции мы активно пользуемся всеми мерами государственной поддержки Группы РЭЦ", - отметил в своем докладе управляющий директор по логистике Segezha Group Игорь Кудрявцев.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
2025
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
