Партия "Сердце Молдовы" обвинила Минюст в злоупотреблении властью

КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" назвала решение минюста Молдавии о подаче запроса в суд по ограничению деятельности политформирования политическим заказом и злоупотреблением властью в пользу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила пресс-служба политсилы. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". Министерство юстиции Молдавии в пятницу заявило, что ходатайствует в суде об ограничении деятельности этого политформирования в связи с уведомлением ЦИК "о фактах, вызывающих обоснованные подозрения относительно корректности финансирования деятельности партии". "Республиканская партия "Сердце Молдовы" расценивает решение Министерства юстиции о запросе на ограничение деятельности нашего формирования как очередное злоупотребление власти. Это решение абсолютно необоснованно и имеет очевидную цель — заставить нас замолчать… Очевидно, что Министерство юстиции выполняет политический заказ ПДС. Эти действия должны быть квалифицированы как злоупотребление, а все виновные должны понести ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Поясняется, что минюст не дождался даже решения суда по поводу постановления Центральной избирательной комиссии. "Мы заранее объявили, что сегодня обжалуем неправомерное решение ЦИК об обращении к Минюсту с запросом об ограничении деятельности нашей партии. Кроме того, Министерство юстиции не стало ждать результатов финансовой проверки, инициированной ЦИК, которая могла бы доказать либо вину, либо невиновность нашей партии. Таким образом, был грубо нарушен конституционный принцип презумпции невиновности", - отмечается в сообщении. По мнению партии, минюст также полностью проигнорировал статью 21 Закона о политических партиях, в которой сказано, что деятельность партий не может быть ограничена в ходе избирательной кампании. "Мы обращаемся к наблюдателям, которые мониторят парламентские выборы, — взять этот беспрецедентный случай под контроль и дать ему оценку в рамках своих полномочий. Также мы обращаемся к гражданам и ко всему политическому классу с призывом осознать: создан опасный прецедент, который на годы вперёд подрывает демократию в Республике Молдова", - подчеркивается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

