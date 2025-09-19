https://ria.ru/20250919/parizh-2042919325.html

На митинге в Париже в четверг задержали более ста человек

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Более 100 человек задержали на массовой манифестации, прошедшей накануне в Париже, заявил префект городской полиции Лоран Нуньес в эфире радиостанции Franceinfo."Цифры менялись в течение дня. В общей сложности было произведено 103 задержания, из них 89 человек были взяты под стражу", — сказал он.Нуньес не привел обновленные данные по другим городам. Как накануне заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, во время массовых протестов по всей стране задержали 309 человек.В четверг во Франции прошли манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По информации полиции, на акции вышли более 500 тысяч человек, из которых 55 тысяч — в Париже. При этом ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что в митингах участвовали более миллиона человек.Протесты во Франции

