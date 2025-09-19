На митинге в Париже в четверг задержали более ста человек

В Париже во время манифестаций в четверг задержали 103 человека
Протесты во Франции
- На прошлой неделе во Франции прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
- Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
- Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
- Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
- Объявленные правительством меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку.
- Новый глава кабмина Себастьян Лекорню объявил об отказе от идеи отменить два праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Демонстрация в Париже собрала 55 тысяч человек.
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции.
Во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I.
Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие.
Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
