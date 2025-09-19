Рейтинг@Mail.ru
На митинге в Париже в четверг задержали более ста человек
10:55 19.09.2025 (обновлено: 12:33 19.09.2025)
На митинге в Париже в четверг задержали более ста человек
ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Более 100 человек задержали на массовой манифестации, прошедшей накануне в Париже, заявил префект городской полиции Лоран Нуньес в эфире радиостанции Franceinfo."Цифры менялись в течение дня. В общей сложности было произведено 103 задержания, из них 89 человек были взяты под стражу", — сказал он.Нуньес не привел обновленные данные по другим городам. Как накануне заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, во время массовых протестов по всей стране задержали 309 человек.В четверг во Франции прошли манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По информации полиции, на акции вышли более 500 тысяч человек, из которых 55 тысяч — в Париже. При этом ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что в митингах участвовали более миллиона человек.
2025
Слезоточивый газ против участников массового протеста в Париже
Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости
Песня на мотив "Катюши" в Париже во время протестов
Протестующие в Париже танцуют, поют песню на мотив "Катюши" и жгут фаеры, предает корреспондент РИА Новости. Демонстранты выступают против предложенных властями мер жесткой экономии, подробно об этом мы писали тут. Некоторые из участников имеют при себе флаги Палестины и крупнейших профсоюзов страны. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Забитые окна магазинов и банков в Париже
Магазины и банки Парижа забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня протестные акции проходят по всей франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. 🔹 Подписаться на РИА Новости
ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Более 100 человек задержали на массовой манифестации, прошедшей накануне в Париже, заявил префект городской полиции Лоран Нуньес в эфире радиостанции Franceinfo.
"Цифры менялись в течение дня. В общей сложности было произведено 103 задержания, из них 89 человек были взяты под стражу", — сказал он.
Нуньес не привел обновленные данные по другим городам. Как накануне заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, во время массовых протестов по всей стране задержали 309 человек.
В четверг во Франции прошли манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По информации полиции, на акции вышли более 500 тысяч человек, из которых 55 тысяч — в Париже. При этом ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что в митингах участвовали более миллиона человек.

Протесты во Франции

  • На прошлой неделе во Франции прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
  • Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
  • Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
  • Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
  • Объявленные правительством меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку.
  • Новый глава кабмина Себастьян Лекорню объявил об отказе от идеи отменить два праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
