Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений
Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений - РИА Новости, 19.09.2025
Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений
В строящемся бизнес-центре в Обручевском районе на юго-западе Москвы началась отделка помещений, сообщил министр правительства столицы, глава департамента
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В строящемся бизнес-центре в Обручевском районе на юго-западе Москвы началась отделка помещений, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет о 21-этажном БЦ "AFI Park Воронцовский" площадью свыше 13 тысяч квадратных метров на улице Академика Челомея. Он занимает участок площадью 2,9 гектара."На данный момент полностью завершили кровельные работы и устройство наружных сетей. Инфраструктура делового центра с продвинутыми инженерными системами будет отвечать потребностям сотрудников и создаст сбалансированную экосистему для работы, встреч и развития. Ввод объекта в эксплуатацию девелопер запланировал на четвертый квартал 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Планируется, что на каждом этаже будут рабочие зоны, переговорные комнаты, кабинеты руководителей, конференц-зал, бизнес-гостиные и зоны отдыха.Девелопером проекта является компания AFI Development, добавляется в пресс-релизе.
Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений
Овчинский: в БЦ в Обручевском районе Москвы приступили к отделке помещений
