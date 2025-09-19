https://ria.ru/20250919/ovchinskiy-2042926356.html

Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений

19.09.2025

Овчинский: в БЦ в Обручевском районе началась отделка помещений

В строящемся бизнес-центре в Обручевском районе на юго-западе Москвы началась отделка помещений, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В строящемся бизнес-центре в Обручевском районе на юго-западе Москвы началась отделка помещений, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет о 21-этажном БЦ "AFI Park Воронцовский" площадью свыше 13 тысяч квадратных метров на улице Академика Челомея. Он занимает участок площадью 2,9 гектара."На данный момент полностью завершили кровельные работы и устройство наружных сетей. Инфраструктура делового центра с продвинутыми инженерными системами будет отвечать потребностям сотрудников и создаст сбалансированную экосистему для работы, встреч и развития. Ввод объекта в эксплуатацию девелопер запланировал на четвертый квартал 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Планируется, что на каждом этаже будут рабочие зоны, переговорные комнаты, кабинеты руководителей, конференц-зал, бизнес-гостиные и зоны отдыха.Девелопером проекта является компания AFI Development, добавляется в пресс-релизе.

