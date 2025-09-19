Легенда футбола в бешенстве от лицемерия Запада. И в чем он не прав?

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции, известный жесткими заявлениями Эрик Кантона обрушился на израильскую национальную команду. Прославленный форвард в ходе благотворительного мероприятия "Вместе за Палестину" в Лондоне призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные и клубы этой страны от международных соревнований, вспомнив о продолжающемся более 3,5 лет наказании России и указав на двойные стандарты спортивных чиновников:
"ФИФА и УЕФА отстранили Россию через четыре дня после начала военных действий на Украине. Сейчас прошло 716 дней с начала того, что Amnesty International назвала геноцидом, а Израилю по-прежнему разрешено участвовать. Почему существуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить израильтян. Клубы и действующие игроки по всему миру должны отказываться играть против израильских команд". (Haaretz)
Такими словами Кантона отреагировал на непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке, который начался в октябре 2023 года. Общее число погибших в результате израильских атак по сектору Газа превысило показатель 65 тысяч, ранения получили почти 166 тысяч человек.
Кто еще против Израиля?
Не так давно в центре внимания оказался премьер-министр Испании Педро Санчес, который после ввода ограничительных мер против Израиля призвал отстранить страну от соревнований из-за конфликта.
Дело доходит и до ультиматумов. Испания, Португалия и Марокко утверждены в качестве организаторов чемпионата мира по футболу 2030 года — "фурия роха" свой мундиаль пропускать не намерена. А вот ЧМ-2026 в США как будто может: как заявил представитель Социалистической группы в Конгрессе Патчи Лопес авторитетной газете Marca, действующие чемпионы Европы допускают отказ от участия в скором национальном первенстве, если туда отберутся израильтяне.
Помимо этого, в августе Ассоциация тренеров Италии (AIAC) опубликовала на своем официальном сайте письмо к президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине с призывом потребовать от УЕФА и ФИФА забанить сборную Израиля на международной арене. Упомянем и веломногодневку "Вуэльты", организаторам которой пришлось сократить испанский этап на фоне протестов против команды Израиля.
И это случаи только за последнее время.
"Они соблюдают Олимпийскую хартию"
Впрочем, УЕФА и ФИФА никак не реагируют на происходящее, а Международный олимпийский комитет (МОК) не перестает настаивать на своей позиции. Которая, несомненно, в глазах многих болельщиков, спортсменов и экспертов видится лицемерной:
"Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов".
"МОК контролируется деньгами США"
На двойные стандарты в вопросе отстранения России и защиты Израиля указывают и наши именитые спикеры. Среди них — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова:
"Никакие страны отстранять не нужно. Но здесь мы видим, что по отношению к России действуют двойные стандарты. <…> Можно ли сказать, что отказ отстранить Израиль и Палестину может сыграть нам на руку именно на ближайшем исполкоме? Ведь если других не отстраняют, значит, возможно, и нас тоже восстановят. Мы не нарушаем Олимпийскую хартию. Если же решения будут иными, значит, речь идет исключительно о политике и двойных стандартах". (РИА Новости)
Куда жестче в своем комментарии агентству был боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон:
"МОК контролируется деньгами, а деньги, которыми он контролируется, — это деньги Америки. Америка — союзник Израиля. Вот почему спорт не должен смешиваться с политикой: в итоге получается, что политика управляет спортом. А это его разрушает. Спорт должен быть местом, где спортсмены со всего мира собираются вместе, независимо от того, какие у них правительства и дружат ли эти правительства друг с другом. Спортсмены показывают не только спортивное мастерство, но и товарищество, дружелюбие, сотрудничество, соперничество — все самое лучшее в человеческой природе. Политика же вытаскивает наружу худшее".
