В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления

2025-09-19T20:16:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поэтапный запуск отопления начнется в городском округе Химки 22 сентября и полностью завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Соответствующее постановление в пятницу подписала глава округа Елена Землякова. В пресс-службе отмечают, что переход системы теплоснабжения с летнего на зимний период – сложный процесс, который занимает время. Специалистам "ТСК Мосэнерго" предстоит перевести на зимний режим жилые дома, центральные тепловые пункты, изменить положение запорных задвижек. В связи с плавным запуском системы тепло начнет поступать поэтапно. В первую очередь будут подключены социальные объекты: поликлиники, детские сады и школы. Затем тепло поступит в дома и другие объекты. Полностью система теплоснабжения Химок будет переведена на зимний режим, а тепло придет во все дома, до 1 октября 2025 года. В пресс-службе рассказали, как технически будет осуществлен процесс запуска отопления. "Поочередно подключаются дома, чтобы обеспечить стабильность и безопасность работы сети. Плавно повышается нагрузка на оборудование котельных и тепловых пунктов. Постепенно увеличивается циркуляция и температура теплоносителя в трубах", – отметили в сообщении пресс-службы.

