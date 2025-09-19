Рейтинг@Mail.ru
В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления - РИА Новости, 19.09.2025
20:16 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/otoplenie-2043082983.html
В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления
В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления - РИА Новости, 19.09.2025
В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления
Поэтапный запуск отопления начнется в городском округе Химки 22 сентября и полностью завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации...
2025-09-19T20:16:00+03:00
2025-09-19T20:16:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043082579_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_5316420aaabfd6126f83da838d1b32c9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поэтапный запуск отопления начнется в городском округе Химки 22 сентября и полностью завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Соответствующее постановление в пятницу подписала глава округа Елена Землякова. В пресс-службе отмечают, что переход системы теплоснабжения с летнего на зимний период – сложный процесс, который занимает время. Специалистам "ТСК Мосэнерго" предстоит перевести на зимний режим жилые дома, центральные тепловые пункты, изменить положение запорных задвижек. В связи с плавным запуском системы тепло начнет поступать поэтапно. В первую очередь будут подключены социальные объекты: поликлиники, детские сады и школы. Затем тепло поступит в дома и другие объекты. Полностью система теплоснабжения Химок будет переведена на зимний режим, а тепло придет во все дома, до 1 октября 2025 года. В пресс-службе рассказали, как технически будет осуществлен процесс запуска отопления. "Поочередно подключаются дома, чтобы обеспечить стабильность и безопасность работы сети. Плавно повышается нагрузка на оборудование котельных и тепловых пунктов. Постепенно увеличивается циркуляция и температура теплоносителя в трубах", – отметили в сообщении пресс-службы.
химки (городской округ в московской области)
2025
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В подмосковных Химках назвали даты поэтапного запуска отопления

Поэтапный запуск отопления в Химках стартует с 22 сентября

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поэтапный запуск отопления начнется в городском округе Химки 22 сентября и полностью завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соответствующее постановление в пятницу подписала глава округа Елена Землякова.
В пресс-службе отмечают, что переход системы теплоснабжения с летнего на зимний период – сложный процесс, который занимает время. Специалистам "ТСК Мосэнерго" предстоит перевести на зимний режим жилые дома, центральные тепловые пункты, изменить положение запорных задвижек.
В связи с плавным запуском системы тепло начнет поступать поэтапно. В первую очередь будут подключены социальные объекты: поликлиники, детские сады и школы. Затем тепло поступит в дома и другие объекты. Полностью система теплоснабжения Химок будет переведена на зимний режим, а тепло придет во все дома, до 1 октября 2025 года.
В пресс-службе рассказали, как технически будет осуществлен процесс запуска отопления.
"Поочередно подключаются дома, чтобы обеспечить стабильность и безопасность работы сети. Плавно повышается нагрузка на оборудование котельных и тепловых пунктов. Постепенно увеличивается циркуляция и температура теплоносителя в трубах", – отметили в сообщении пресс-службы.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
