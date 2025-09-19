https://ria.ru/20250919/oplata-2042911402.html

ПСБ рассказал жителям ДНР о новом порядке оплаты ЖКУ

ПСБ рассказал жителям ДНР о новом порядке оплаты ЖКУ - РИА Новости, 19.09.2025

ПСБ рассказал жителям ДНР о новом порядке оплаты ЖКУ

С декабря 2025 для жителей Донецкой Народной Республики меняется порядок оплаты коммунальных услуг, больше не нужно будет использовать код Единого расчетного... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:20:00+03:00

2025-09-19T10:20:00+03:00

2025-09-19T10:20:00+03:00

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975012573_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_d0367a8f17b8472f6121a310ae72d87e.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С декабря 2025 для жителей Донецкой Народной Республики меняется порядок оплаты коммунальных услуг, больше не нужно будет использовать код Единого расчетного центра (ЕРЦ), сообщает пресс-служба банка. Оплату можно вносить напрямую поставщикам – по лицевому счету через мобильное приложение банка, банкоматы, кассы учреждения или с помощью QR-кода. "Отмена оплаты по коду ЕРЦ – это шаг в сторону упрощения и большей точности расчетов. Прямые платежи ускоряют зачисление средств и позволяют клиентам выбирать удобный для них способ оплаты. Мы предупреждаем наших клиентов о грядущих изменениях заблаговременно, чтобы они в комфортном для них порядке изучили все предложения и подобрали наиболее удобное для себя", – сказал вице-президент - управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.

https://ria.ru/20250911/kursk-2041273373.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика