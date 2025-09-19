https://ria.ru/20250919/oplata-2042911402.html
ПСБ рассказал жителям ДНР о новом порядке оплаты ЖКУ
С декабря 2025 для жителей Донецкой Народной Республики меняется порядок оплаты коммунальных услуг, больше не нужно будет использовать код Единого расчетного...
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. С декабря 2025 для жителей Донецкой Народной Республики меняется порядок оплаты коммунальных услуг, больше не нужно будет использовать код Единого расчетного центра (ЕРЦ), сообщает пресс-служба банка. Оплату можно вносить напрямую поставщикам – по лицевому счету через мобильное приложение банка, банкоматы, кассы учреждения или с помощью QR-кода. "Отмена оплаты по коду ЕРЦ – это шаг в сторону упрощения и большей точности расчетов. Прямые платежи ускоряют зачисление средств и позволяют клиентам выбирать удобный для них способ оплаты. Мы предупреждаем наших клиентов о грядущих изменениях заблаговременно, чтобы они в комфортном для них порядке изучили все предложения и подобрали наиболее удобное для себя", – сказал вице-президент - управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.
